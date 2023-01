Ritorna alla Juventus e parte subito: doppio accordo a un passo

Calciomercato Juventus, ritorna in bianconero per ripartire subito, in Serie A. I dettagli dell’operazione.

Stando all’ultima indiscrezione lanciata proprio dall’emittente ‘Sky Sport’, la situazione relativa al giocatore bianconero potrebbe già sbloccarsi nell’immediato.

Il giovane difensore è ad un passo dal ritorno in bianconero dopo l’esperienza estera del prestito in Germania. Un operazione che, però, lo porterebbe già altrove, sempre con la stessa formula, cioè il prestito secco.

Calciomercato Juventus, Pellegrini ritorna ma per la Lazio | Operazione in chiusura

Dopo l’esperienza in Germania, in Bundesliga con la maglia dell’Eintracht, il giovane classe 1999 Luca Pellegrini è già pronto al ritorno in Serie A ma non alla Juventus. Secondo le indiscrezioni, infatti, il giocatore italiano ritornerà a Torino per essere poi ceduto in prestito secco alla Lazio di Sarri.

Come sottolineano proprio da ‘Sky Sport’, il laterale italiano vorrebbe spazio e alla Lazio troverebbe sicuramente conferme, dopo l’esperienza tedesca. Il club romano intanto sta già “risolvendo” la situazione liberandogli lo spazio e cedendo dunque Fares, che gioca proprio nel ruolo di Pellegrini. Un operazione che a questo punto si potrebbe concretizzare già nei prossimi giorni e vedrebbe un ennesimo prestito ma in Serie A di un giocatore di proprietà sempre bianconera. Certamente la Lazio gli offrirebbe un posto importante, così da farlo crescere e sperare che in futuro possa diventare proprio un protagonista del club bianconero, visto che nella prossima stagione, soprattutto in difesa, ci saranno diversi cambi importanti.