Cantone: “Plusvalenze? Sono meccanismi molto diffusi”

La Juventus si prepara al prossimo impegno di Coppa Italia contro il Monza ma in questi giorni non si sta parlando solo di calcio.

L’arresto di Messina Denaro è uno degli argomenti più dibattuti in queste ore. Ne ha parlato il Procuratore della Repubblica di Perugia Raffaele Cantone a calciomercato.it in onda su TvPlay ma il discorso ha riguardo anche altri argomenti, tra cui le indagini che stanno riguardando proprio la Juventus.

“La storia delle plusvalenze è una cosa che tutti sanno e tutti fanno finta di non sapere. C’è bisogno di regole rigorose, ma bisogna poi farle rispettare. Le plusvalenze drogano dal punto di vista economico i bilanci e quindi la possibilità di spendere. Quindi indirettamente possono incidere sui risultati sportivi, la cosa grave è che questi sono meccanismi molto diffusi a prescindere dalle indagini giudiziari, ad oggi non si sono trovati i meccanismi contabili corretti per evitare abusi di questo tipo” ha spiegato Cantone.

Juventus, Cantone alla TvPlay ha parlato del caso Suarez

Cantone ha parlato anche del caso Suarez: “La Juventus come società non è mai stata indagata, era stata indagata uno dei legali della Juventus per il quale è stata richiesta archiviazione. Abbiamo trasmesso poi le risultanze alla giustizia sportiva che ha deciso di non procedere. Poi è rimasta una situazione che è una situazione sospesa per motivi tecnici e che riguarda un dirigente della Juventus ora denucleato e per il quale si potrà procedere però solo a processo finito. Quello è un processo sospeso. Valutazioni di tipo etico non mi spettano, ma solo nell’ambito dei reati” ha spiegato Cantone.

Il Procuratore ha speso parole anche per Chiappero e Paratici: “Nei confronti del titolare dello studio legale della Juventus abbiamo ritenuto non ci fossero gli elementi per il reato per il quale procedevamo, non c’era la prova che fossero a conoscenza dell’esistenza di un falso, erano intervenuti ma non si sapeva come si sarebbe svolto l’esame. Per quanto riguarda Paratici c’è una questione tecnica, il processo è sospeso, non si può procedere per false dichiarazioni al Pubblico Ministero fino a quando non si conclude il processo attualmente in corso” sono le sue parole alla TvPlay.