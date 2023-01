Inter-Juventus non finisce mai: 40 milioni per il sì

By

Calciomercato Juventus, ennesimo derby d’Italia sul mercato. Adesso l’obiettivo è comune e ci vorranno 40 milioni: i dettagli.

Un quasi sempre certificato assalto ad obiettivi comuni. Dopo i diversi casi delle precedenti sessioni di mercato, Juventus e Inter si affrontano di nuovo in un ennesimo derby su giovani prodigi.

Come scrivono infatti da ‘Calciomercato.it’, adesso l’interesse per il giovane difensore-centrocampista italiano è sentito dalle due big italiane che dovranno contenderselo in una sorta di asta da almeno 40 milioni di euro.

Asta da 40 milioni di euro | Derby d’Italia per Scalvini

Il classe 2003 è già un pupillo dell’Atalanta ma anche della nazionale azzurra, un volto che, senza ombra di dubbio, verrà ricordato in futuro viste le sue indubbie qualità. Proprio per questo motivo, vista anche la nuova guida adottata dalla dirigenza bianconera, l’essenziale, ora, sarà puntare sui giovani.

Giorgio Scalvini sembra avere il phisique du role ideale. Difensore e all’occorrenza centrocampista, il giovane, adesso, è conteso dalle due squadre ai vertici della Serie A ma non solo. Ci sarebbe su di lui anche la corte di altre due big di rilievo a livello mondiale: Manchester City e Bayern Monaco seguono attentamente gli sviluppi della trattativa. L’Atalanta consapevole di avere tra le mani una gemma preziosa valuta il giocatore almeno 40 milioni di euro. A giugno, siamo sicuri, si scatenerà una vera e propria asta nei suoi confronti. Un giovane che sembra avere tutte le caratteristiche per diventare un vero e proprio predestinato. Adesso c’è l’occasione di giocare in una big, a lui la scelta.