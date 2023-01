Dalla Juventus al Bayern: il ‘giallo’ è stato definitivamente risolto

Continuano ad essere giorni molto caldi per una Juventus impegnata sia sul campo che nelle questioni di calciomercato.

Siamo entrati in una fase molto calda della stagione. Dopo la lunga sosta che c’è stata per i mondiali la squadra di Allegri è ripartita verso i traguardi prefissati. Che sia in campionato, Europa League oppure Coppa Italia la missione è sempre la stessa, è quella di vincere.

Il prossimo ostacolo della Juventus sarà giovedì in Coppa Italia il Monza e i ragazzi di Allegri si stanno concentrando su questa sfida, che non sarà affatto semplice da affrontare. Tuttavia sullo sfondo rimane il calciomercato. Finora non sono stati messi a segno grandi colpi dalle squadre di serie A ed è molto probabile che qualche movimento ci sarà solamente in prossimità del gong finale. Con i bianconeri che dovranno essere pronti a cogliere ogni eventuale opportunità per rinforzare l’organico.

Juventus, Vicario non interessa al Bayern Monaco

E’ inevitabile però in casa bianconera guardare oltre questo campionato, già alla prossima stagione. Anche perché su alcuni obiettivi bisogna muoversi con largo anticipo se si vuole “bruciare” una concorrenza sempre più folta e agguerrita.

Gli anni passano e alcuni elementi della rosa bianconera non sono più giovanissimi. Non si stanno cercando solo gli eredi di Cuadrado e Alex Sandro in difesa, ma anche un estremo difensore che possa essere il successore di Szczesny. Il polacco è uno dei migliori numeri uno al mondo, ma bisogna guardare avanti. E buone notizie arrivano dalla Germania. Il Bayern Monaco infatti non sarebbe interessato a Vicario, portiere dell’Empoli indicato come uno dei possibili colpi per il futuro della Juve.