Sogno infranto per la Juventus, Allegri non crede ai suoi occhi: lo stanno “cedendo”

Sogno infranto per la Juventus, diventa sempre più lunga la lista degli ammiratori per il terzino sondato per il dopo-Alex Sandro.

Tempo di raccogliere i cocci in casa Juventus. Archiviare la sconfitta di Napoli nel più breve tempo possibile è il primo obiettivo che si è prefissata la squadra di Massimiliano Allegri. Perdere 5-1 contro la capolista del campionato, nella partita che poteva di nuovo catapultare i bianconeri nella corsa per lo scudetto, è stato come tornare tutt’ad un tratto sulla terra. Specie dopo le otto vittorie consecutive che avevano ridato fiducia.

L’allenatore livornese cercherà di voltare pagina già nella sfida di Coppa Italia con il Monza, un’altra squadra che quest’anno ha dato un dispiacere alla Vecchia Signora. Lo scorso settembre, in campionato, i brianzoli ottennero la loro prima storia vittoria in Serie A proprio contro la Juventus, che fu battuta 1-0 da un gol di Gytkjaer in una partita che fu in parte compromessa anche dall’espulsione di Angel Di Maria. Allegri tiene molto alla Coppa Italia, non l’ha mai nascosto. E sa che potrebbe essere un modo per mettere in bacheca almeno un trofeo, ora che il tricolore si è di nuovo allontanato.

Sogno infranto per la Juventus, il West Ham fa sul serio per Grimaldo

Il brutto scivolone di Napoli ha però fatto suonare più d’un campanello d’allarme e c’è chi ha subito pensato qualche intervento nel mercato in corso. La Juventus non ha ancora battuto ciglio e probabilmente non lo farà prima dell’insediamento del nuovo CdA.

Gli obiettivi, tuttavia, sono sempre quelli. Molti dei quali potrebbero essere rinviati alla prossima estate. Quando, si spera, si sia “normalizzata” anche la questione relativa ai bilanci, attenzionati dalla Procura di Torino all’interno dell’inchiesta “Prisma”. Il direttore sportivo Cherubini, ad esempio, non ha mai mollato la pista che conduce ad Alejandro Grimaldo, il terzino sinistro del Benfica, sondato qualche tempo fa per il dopo Alex Sandro. Il problema è che l’ex Barcellona sta facendo una stagione strepitosa coi lusitani, sia in Primeira Liga che in Champions League. E la lista degli ammiratori si è allungata. Secondo il The Athletic, a Grimaldo starebbe pensando anche il West Ham, alla ricerca di un sostituto per il 33enne Cresswell, la cui avventura londinese sembra agli sgoccioli.