Agnelli saluta la Juventus: l’Assemblea degli azionisti e la nomina del nuovo Cda

Agnelli saluta la Juventus nell’Assemblea degli azionisti. Tutti i ricordi al suo percorso bianconero e la nomina del nuovo Cda.

Dopo tredici anni dal suo arrivo, l’ormai ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, saluta, nell’assemblea degli azionisti, la sua amata squadra. Tanti anni vincenti e tantissimi ricordi legati a questa lunga avventura da presidente.

Un assemblea che ha visto anche la nomina del nuovo vertice alto bianconero. Il nuovo Cda che è stato annunciato proprio al termine dell’Assemblea, con la riunione del Consiglio di Amministrazione che ha, inter alia, nominato il Presidente nella persona di Gianluca Ferrero, e l’Amministratore Delegato nella persona di Maurizio Scanavino.

Juventus, presentato il nuo Cda nell’Assemblea degli azionisti

Ad ufficializzare le nomine è arrivato direttamente un comunicato del club bianconero che ha messo al dettaglia anche le ulteriori deliberazioni della prima seduta del cda: “Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla nomina dei membri dei comitati endoconsiliari come segue:- Comitato per le Nomine e la Remunerazione, composto da Laura Cappiello (Presidente), Fioranna Vittoria Negri e Diego Pistone;

– Comitato Controllo e Rischi, cui sono attribuite altresì le funzioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, composto da Fioranna Vittoria Negri (Presidente), Laura Cappiello e Diego Pistone;

– Comitato ESG, composto da Diego Pistone (Presidente), Fioranna Vittoria Negri e Laura Cappiello”.

Il comunicato della Vecchia Signora, inoltre ha specificato che “l’Assemblea degli azionisti ha deliberato in merito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 30 giugno 2025 e ha stabilito in 5 il numero dei suoi componenti“. Nell’assemblea sono intervenuti anche i nuovi vertici alti bianconeri che hanno parlato così della loro nuova avventura. Gianluca Ferrero: “Lavoreremo per costruire un futuro della Juventus all’altezza del suo passato”. “Difenderemo la Juventus in tutte le sedi competenti, con rigore e senza arroganza. Rispettiamo chi ci giudica e chiediamo rispetto” ha poi concluso Scanavino che ha ribadito: “Obiettivi e ambizioni non cambiano, in campo e fuori”.