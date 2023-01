Calciomercato Juventus, regalo per Allegri: 32 milioni

Il piano di mercato della Juventus per trattenere il big: 32 milioni e regalo a Massimiliano Allegri

Oggi inizia ufficialmente la nuova era della Juventus con l’insediamento del nuovo Consiglio d’amministrazione e del nuovo presidente Gianluca Ferrero che subentra ad Andrea Agnelli.

Dopo tredici stagioni finisce l’era di Andrea Agnelli alla guida del club bianconero, contraddistinta da ben 19 trofei e 9 scudetti consecutivi. Nell’organico dirigenziale ci sarà Scanavino a ricoprire le cariche di Dg e Amministratore delegato della ‘Vecchia Signora’. Non cambia, invece, il ruolo di allenatore: infatti la nuova dirigenza ha deciso di confermare la fiducia a Massimiliano Allegri, nonostante l’ultima disfatta contro il Napoli di Luciano Spalletti e nonostante l’ultimo posto nel girone di Champions League che è costato l’eliminazione dalla competizione e il mancato accesso all’Europa League. A capo dell’area tecnica rimane Federico Cherubini ma Allegri avrà maggior potere decisionale, soprattutto in chiave mercato. Proprio in tema calciomercato ci sono novità in merito al futuro di un giocatore in scadenza che già da mesi è in bilico tra rinnovo e addio.

Juventus, incontro con l’agente di Rabiot: il piano di Cherubini

Il giocatore in questione è Adrien Rabiot che, come altri big del calibro di Alex Sandro e Cuadrado, è in scadenza a giugno 2023. Dopo diverse stagioni in ombra, il centrocampista francese è salito notevolmente di livello in questa prima parte di campionato.

Il Mondiale in Qatar, dove è arrivato ad un passo dalla vittoria della seconda Coppa del mondo consecutiva, ha confermato l’ottimo stato di forma di Rabiot e la sua maturazione tecnica e tattica. L’ex Paris Saint-Germain è diventato un giocatore fondamentale nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri che vorrebbe fare in modo di trattenerlo. Nella giornata di ieri Federico Cherubini ha incontrato alla Continassa la mamma di Rabiot, Veronique, nonché agente del centrocampista francese. Le parti si sono trovate per una chiacchierata introduttiva, in merito al futuro del calciatore, per capire i margini del rinnovo contrattuale con la Juventus. Al momento il rinnovo appare complicato, alla luce del forte interesse di alcuni club di Premier League, due su tutti Manchester United e Arsenal.

La Juventus, però, non ha perso le speranze di trattenere Rabiot e sono previsti nuovi incontri con la mamma-agente per provare a convincerli ad accettare la nuova proposta contrattuale. La ‘Vecchia Signora’, come sottolineato da calciomercato.it, sta valutando la possibilità di alzare la proposta economica per il giocatore, avvicinandosi alla richiesta di 10 milioni di euro annui. Un ingaggio stile Pogba, circa 8 milioni di euro netti, sfruttando il Decreto crescita, per le prossime quattro stagioni. Un’operazione complessiva da circa 32 milioni di euro.