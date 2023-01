Calciomercato Juventus, Tottenham in pressing: incontro in città

Si complica la pista di mercato per la Juventus sulla fascia destra: il Tottenham si inserisce e incontra in città la dirigenza del club per arrivare a un accordo

Oggi è ufficialmente iniziata la nuova era della Juventus con una nuova dirigenza e Ferrero come nuovo presidente. Intanto, però, i bianconeri devono rimanere vigili sulla stagione e sul calciomercato invernale.

Sono diverse le situazioni irrisolte, soprattutto in merito ai giocatori in scadenza di contratto a giugno 2023, ma anche in merito ai possibili colpi in entrata e in uscita. Uno dei giocatori ormai pronto a lasciare Torino a fine stagione è Juan Cuadrado e per questo la società è già alla ricerca di un suo erede sulla fascia destra. I nomi valutati dal club bianconero sono diversi, da Rick Karsdorp della Roma, ormai in rottura con Mourinho, al giovane talento dello Spezia, Emil Holm. Andando anche fuori dall’Italia, la Juventus sta monitorando d vicino Ivan Fresneda del Real Valladolid e Pedro Porro dello Sporting Lisbona. Quest’ultimo, terzino destro spagnolo classe ’99, ha il gradimento di diversi club europei, soprattutto in Premier League.

Il Tottenham anticipa la Juventus per Pedro Porro

Pedro Porro è un grande talento del calcio spagnolo, cresciuto calcisticamente nel Rayo Vallecano e nel Girona, prima di approdare al Manchester City, se pur per poco tempo.

Dopo la parentesi al Valladolid, dal 2020 veste la maglia dello Sporting Lisbona e ad oggi è uno dei giocatori di punta del club portoghese. In questa stagione ha già collezionato 2 gol e 10 assist tra campionato e coppe e ha attirato l’attenzione non solo della Juventus, ma soprattutto del Tottenham di Antonio Conte. Secondo quanto riportato dal ‘Dailymail.co.uk’, nella giornata di lunedì gli Spurs avrebbero avuto un incontro con la dirigenza dello Sporting, per arrivare a un accordo definitivo. In settimana sono previsti nuovi colloqui che potrebbero portare alla fumata bianca. Pedro Porro presto potrebbe essere del Tottenham che è pronto a sborsare circa 40 milioni di sterline. Una cifra importante per un giocatore appena 23enne che, però, ha già attirato l’attenzioni di club prestigiosi.

La Juventus vede allontanarsi sempre di più il giovane esterno destro spagnolo e al momento appare difficile uno scenario in cui la ‘Vecchia Signora’ possa contrastare economicamente lo strapotere del club londinese. Ecco che il club bianconero potrebbe tornare forte sugli obiettivi che ha già messo nel mirino, uno su tutti il classe 2000 svedese dello Spezia Emil Holm, ma anche l’austriaco rivelazione del Bologna di Thiago Motta, Stefan Posch.