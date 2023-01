Game over Juventus, il centravanti serbo si appresta a rientrare dopo aver superato il problema della pubalgia.

Quella di Dusan Vlahovic finora è stata una stagione avara di grosse soddisfazioni. Certo, manca ancora un intero girone di ritorno per quanto riguarda il campionato, con la Juventus che sarà protagonista pure nella fase ad eliminazione diretta dell’Europa League. C’è tutto il tempo, insomma, per rifarsi. E tornare ad essere quel giocatore devastante che segnava gol a grappoli con la maglia della Fiorentina.

È ormai trascorso un anno da quando la Vecchia Signora lo acquisto dalla Viola per circa 80 milioni di euro, una cifra che ha pochi precedenti nella storia bianconera. Vlahovic era partito alla grande, segnando anche gol importanti, ma aveva finito per farsi coinvolgere dai problemi strutturali della squadra di Massimiliano Allegri. E il sorriso dei primi giorni torinesi aveva presto lasciato spazio al muso lungo per via di una seconda parte di stagione deludente, in cui non è arrivato neppure un titolo. Poi c’ha messo lo zampino la pubalgia. Che ha condizionato l’attaccante serbo per tutto l’autunno, obbligandolo anche a fare solamente da comparsa nel Mondiale qatariota con la selezione balcanica.

Game over Juventus, il Corsport: “A giugno non è da escludere la cessione dell’ex viola”

La stagione è ormai ricominciata da diversi giorni, eppure nelle prime gare di gennaio Vlahovic è stato costretto a dare forfait. Si parla di un suo ritorno domenica prossima contro l’Atalanta ed è quello che tutti i tifosi bianconeri si stanno augurando.

I mesi difficili ed il presunto scarso feeling su questioni prettamente tecniche con Massimiliano Allegri, tuttavia, hanno generato inevitabilmente dei rumors di mercato. L’ex viola ha molte richieste dalla Premier League: l‘Arsenal era la squadra che l’aveva cercato di più prima che si concludesse l’affare con la Juventus un anno fa. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sia i Gunners che i cugini del Chelsea sarebbero pronti a fiondarsi nuovamente su Vlahovic, arrivando a spendere anche 100 milioni.