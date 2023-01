Tottenham-Juventus, scacco matto completato: “L’affare si fa al 100%”

Tottenham-Juventus, la dirigenza degli Spurs sarebbe pronta ad accontentare il suo allenatore Antonio Conte.

Quella odierna è una giornata molto importante per la Juventus. Inizia ufficialmente una nuova epoca. È già iniziata l’attesa assemblea degli azionisti in cui sarà nominato il nuovo Consiglio d’amministrazione. Finisce l’era degli Andrea Agnelli, dei Pavel Nedved, dei Maurizio Arrivabene. Inizia quella dei Ferrero (presidente) e degli Scanavino (amministratore delegato).

Una società dunque composta quasi prevalentemente da “tecnici” ed in cui la parte sportiva – almeno per il momento – sarà di competenza quasi esclusiva dell’allenatore Massimiliano Allegri. Che nei prossimi mesi si appresta a ricoprire un ruolo, per così dire, “alla Ferguson”. Il tecnico livornese avrà più voce in capitolo anche nelle prossime campagne acquisti, sebbene la sua permanenza sulla panchina bianconera resti in qualche modo subordinata ai risultati. La stagione, nonostante lo scontro diretto perso malamente con il Napoli, è ancora lunga. E c’è la possibilità di portare a casa almeno un trofeo.

Tottenham-Juventus, Pedro Porro verso Londra per 40 milioni di sterline

Probabile che nei prossimi giorni, dopo aver ufficializzato il nuovo organigramma, la Juventus tornerà a battere qualche colpo sul mercato che è ormai iniziato da circa 20 giorni. Vedremo quali saranno le prime mosse dei dirigenti, se c’è la volontà di rinforzare una rosa che purtroppo presenta ancora qualche limite, come evidenziato una settimana fa nello scontro diretto con gli azzurri di Luciano Spalletti.

Per la fascia destra tempo fa si era pensato a Pedro Porro, giovane talento spagnolo che negli ultimi anni si era messo in mostra in Portogallo con lo Sporting CP. In questo caso, però, bisognerà battere la concorrenza del Tottenham di Antonio Conte, che a quanto pare ha la stessa esigenza della Juventus. Porro, secondo Football Insider, sarebbe uno degli acquisti richiesti dal tecnico salentino, insoddisfatto del rendimento di Emerson Royal e di Matt Doherty, i due difensori laterali che in questo momento ha a disposizione. Gli Spurs sarebbero pronti a sborsare almeno 40 milioni di sterline, oltre a cedere qualche giocatore in prestito ai biancoverdi lusitani.