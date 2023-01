Vlahovic fa tremare la Juventus: “Ha chiesto di andare via”

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto caldo anche a poche ore dal prossimo match di Coppa Italia.

La formazione di Allegri infatti domani sera se la vedrà con il Monza negli ottavi di finale del torneo. Nel quale si vuole arrivare fino in fondo, considerato che arricchire la bacheca è un obiettivo primario per il club torinese.

Bonucci e compagni saranno impegnati su tre fronti ed è chiaro che una squadra come la Juventus abbia una unica missione, quella di vincere sempre e regalare delle gioie ai propri tifosi. Mister Allegri vorrebbe magari poter contare su qualche nuovo innesto in questa fase, ma il calciomercato – e non solo per la Juve – è di fatto bloccato. Pochi scambi in questa prima metà nel mese si sono registrati in serie A, ci si aspetta qualche movimento in più sul gong finale. Tutti pronti ad approfittare delle occasioni, magari low cost, che potrebbero evidenziarsi nei prossimi giorni.

Juventus, Vlahovic si sarebbe offerto al Real Madrid

C’è però una voce che mette paura ai tifosi bianconeri. Perchè se da un lato il mercato è fermo in entrata, dall’altro la società torinese dovrà fare di tutto per blindare i propri gioielli. Alcuni dei quali piacciono a diversi club in giro per l’Europa.

Le voci che arrivano non faranno certo felici i supporters della Juventus. Secondo infatti quanto scrive “Fichajes” Dusan Vlahovic avrebbe intenzione di cambiare aria e si sarebbe offerto al Real Madrid. Il bomber non sarebbe contento della sua esperienza torinese e vorrebbe approdare alle merengues, dove di fatto c’è un solo centravanti in rosa, l’esperto Benzema. Che non è giovanissimo. Una offerta importante, vicina ai cento milioni di euro, potrebbe far vacillare i bianconeri?