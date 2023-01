Calciomercato Juventus, 40 milioni per Zaniolo: “Lo portano a Fiumicino”

Il calciomercato della Juventus è sempre un argomento molto caldo tra i tifosi della squadra allenata da Massimiliano Allegri.

Finora il mese di gennaio non ha riservato grandi colpi in serie A. Non è da escludere che qualche movimento in più possa essere registrato solamente in prossimità del gong finale di questa finestra di trasferimenti invernali. Tutti infatti stanno già guardando oltre.

Ovviamente anche la Juventus, che sa benissimo di dover sostituire delle pedine che al termine di questa stagione sono destinate a lasciare Torino. Per la fine del loro contratto oppure per una cessione onerosa. La dirigenza avrà stilato già una lista di potenziali obiettivi, che tuttavia non sarà facile raggiungere visto che la concorrenza è sempre in agguato. La difesa dovrebbe essere la priorità del club, ma chiaramente ci saranno poi degli innesti in tutte le zone del campo.

Juventus, Camelio: “Su Zaniolo tre squadre”

Anche in attacco si cercano delle nuove pedine e tra i tanti nomi che sono circolati come possibili innesti per la Juve continua ad esserci quello di Zaniolo, numero 22 della Roma di Mourinho. Il cui futuro potrebbe decidersi in estate, visto che non è ancora arrivato il rinnovo con i giallorossi.

Ai microfoni di calciomercato.it in onda su TvPlay il giornalista Camelio ha parlato proprio del jolly offensivo: “Di Zaniolo all’Arsenal non ci risulta nulla. Se dovesse arrivare un’offerta di 40 milioni la Roma lo porta a Fiumicino. Risultano tre squadre: Milan a giugno, Juventus in scadenza e Tottenham a giugno, ad una cifra a metà. Lui ora è pallino più di Conte che di Paratici, che ha qualche dubbio a livello fisico. Al Milan piace più a Maldini che a Massara, che lo portò alla Roma” ha spiegato. Una pista comunque percorribile per il futuro.