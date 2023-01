Zidane-Juve, telenovela (in)finita: “Allenatore più pagato al mondo”

By

Zidane-Juve, l’ex tecnico del Real Madrid rappresenta il grande sogno di molti tifosi bianconeri. Ecco i possibili intoppi.

Gli animi si erano forse sopiti, ma non di certo placati. Era solo questione di tempo perché i malumori tornassero improvvisamente di nuovo a galla e la debacle contro il Napoli è stata, in questo senso, un pretesto bello e buono.

Se le otto vittorie consecutive in campionato avevano messo a tacere, almeno in parte, il malcontento che buona parte del popolo bianconero nutre nei confronti di Massimiliano Allegri, quel tostissimo 5-1 ha gettato ulteriore benzina su un fuoco che non s’era mai del tutto spento. Con la polemica che di colpo si è riaperta, soprattutto sui social, va da sé che si sia ricominciato a parlare con una certa insistenza dell’erede del tecnico livornese.

Zidane-Juve, il Chelsea prepara un’offerta clamorosa per il tecnico francese

Il nome più accreditato, come noto, è quello di Zinedine Zidane, il cui arrivo a Torino sarebbe accolto più che bene dai tifosi e dalla società. Peccato solo che la Juventus non sia l’unica a fargli gli occhi dolci e che alla sua corte ci sia un club pronto a tutto pur di averlo a capo della sua rosa. A bussare alla porta di Zidane è stato, ancora una volta, il Chelsea.

La società inglese sta peraltro usando mezzi molto convincenti: basti dire, come fa sapere il noto programma spagnolo El Chiringuito de Jugones, che il club ha messo sul piatto 50 milioni lordi a stagione. Una cifra astronomica che farebbe del tecnico francese, a conti fatti, l’allenatore più pagato al mondo. Il nome dell’allenatore è in cima anche ad un’altra lista dei desideri: quella del Psg. Neanche i parigini sembrano intenzionati a mollare l’osso facilmente, per cui la Juventus dovrà darsi un gran da fare, se vuole trovare la quadra ed evitare che Zidane spicchi il volo alla volta di Stamford Bridge o del Parco dei Principi.