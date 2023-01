Calciomercato Juventus, tempo scaduto: “Offerta ufficiale imminente”

Calciomercato Juventus, il tempo ormai è scaduto e da quelle parti sono sicuri che l’offerta ufficiale sarà imminente. Clausola da 30 milioni di euro

Mancano meno di due settimane alla fine del mercato, e ormai, la sensazione, è che la prima offerta ufficiale per prendere il giocatore è imminente.

Questo, a quanto pare, si aspettano i dirigenti del Real Valladolid che hanno in mano il cartellino dell’esterno difensivo più cercato d’Europa in questo momento: quello di Ivan Fresneda, il 18enne esploso quest’anno che interessa anche alla Juventus di Massimiliano Allegri. Secondo Relevo.com la clausola rescissoria del giocatore è di 30 milioni di euro. Ma ovviamente si potrebbe anche chiudere a cifre inferiori anche se la base d’asta la farà al prima offerta che arriverà sulla scrivania della società spagnola. Che aspetta, sapendo inoltre di non avere la possibilità di trattenere il giocatore.

Calciomercato Juventus, la situazione Fresneda

Sono quattro i club che al momento sono quelli che sembrano interessati più degli altri alle prestazioni di Fresneda. E tra questi c’è anche la Juventus che ha deciso di puntare forte sul giovanissimo difensore che ha ampi margini di miglioramento.

Oltre ai bianconeri, dalla Premier League, ci sono Arsenal e Newcastle, che a differenza dei piemontesi non hanno problemi economici e potrebbero così attirare il giocatore mettendo sul piatto un contratto importante e assai allettante. Mentre in Bundesliga c’è anche il Borussia Dortmund, che appena sente il profumo di qualche giovane che poi potrebbe anche fare monetizzare, si lancia a capofitto. Concorrenza ben agguerrita in poche parole, con la Juventus che però, adesso che ha chiuso il capitolo societario e che ha un presidente a tutti gli effetti operativo, potrebbe cercare di dare un’accelerata a quelle che sono le idee manifestate in questo gennaio. Sì, probabilmente è arrivata davvero l’ora.