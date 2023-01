Filo diretto Juventus-Real Madrid: nuovo affare a costo zero

La Juventus fiuta l’affare a parametro zero dal Real Madrid: concorrenza fitta per il difensore

La Juventus è molto attiva in chiave calciomercato, quando mancano meno di 15 giorni alla chiusura della sessione invernale.

La nuova società si è insidiata con a capo il nuovo presidente Ferrero. Il responsabile dell’area tecnica è rimasto Federico Cherubini che sta lavorando anche al rinnovo di Adrien Rabiot, come si evince dall’incontro recente con la mamma-agente del centrocampista francese. La Juventus è anche alla ricerca di nuovi rinforzi dal mercato per rimpiazzare Cuadrado sulla fascia destra e Alex Sandro su quella sinistra, entrambi prossimi all’addio a parametro zero, essendo in scadenza a giugno 2023. I nomi caldi sono sempre quelli di Rick Karsdorp, Emil Holm, Stefan Posch e Pedro Porro, quest’ultimo, però, ormai ad un passo dal Tottenham. La ‘Vecchia Signora’, però, sta mantenendo un filo diretto col Real Madrid e proprio dai campioni d’Europa in carica potrebbe prelevare un difensore di fondamentale importanza per risollevare il reparto.

Juventus in pressing su Nacho del Real: occasione a zero

Il giocatore che la Juventus sta monitorando con attenzione dal Real Madrid è Nacho Fernandez. Il difensore spagnolo classe ’90 è un calciatore di grande duttilità ed esperienza che farebbe molto comodo alla squadra di Allegri.

Nonostante sia stimato da Carlo Ancelotti, il suo minutaggio lascia a desiderare e per questo il calciatore starebbe pensando di chiedere il trasferimento. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2023 e, senza accordo per il rinnovo, sarà lo spagnolo a decidere il suo futuro, liberandosi a parametro zero tra 6 mesi. Come riportato dal ‘Mundo Deportivo’, il Real Madrid sarebbe felice di trattenere Nacho che rappresenta uno dei pochi rimasti della vecchia guardia. Allo stesso tempo, però, i blancos non ostacolerebbero la decisione del difensore qualora volesse andar via alla ricerca di una nuova avventura e di un minutaggio più elevato. Non mancano le pretendenti per Nacho Fernandez, una su tutte la Juventus che sta fiutando l’affare a parametro zero a giugno. In Italia, però, la ‘Vecchia Signora’ non è l’unica squadra ad aver puntato lo spagnolo. Come sottolineato dal giornale spagnolo, anche il Milan ha messo gli occhi su Nacho.

Secondo quanto riportato da ‘OK Diario’, invece, nel gruppo di squadre interessate al difensore delle merengues si sarebbe inserito anche il Bayern Monaco. Un potenziale affare a parametro zero che alletta molte grandi squadre italiane e non solo e che potrebbe aprire una vera e propria asta di mercato. Viste le tante richieste, sarà decisiva la volontà del giocatore.