Juventus-Monza, UFFICIALE: assenza dell’ultim’ora per Allegri

Ufficiale l’assenza dell’ultima ora per la Juventus: un big salterà gli ottavi di finale contro il Monza

La Juventus scende in campo questa sera all’Allianz Stadium contro il Monza alle ore 21:00 per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Una sfida non scontata visto il momento molto negativo dei bianconeri e alla luce dei tanti risultati a sorpresa arrivati nella competizione negli ultimi giorni: Inter e Roma sono passate a fatica rispettivamente contro Parma e Genoa. Il Napoli è stato eliminato, inaspettatamente, dalla Cremonese dopo la lotteria dei calci di rigore. Tra i risultati più sorprendenti c’è anche l’eliminazione a San Siro del Milan contro il Torino. La Fiorentina, invece, ha vinto di misura contro la Sampdoria. Oggi si chiuderanno gli ottavi che inizieranno con la gara delle 15:00 tra Atalanta e Spezia. Alle 18:00 sarà il turno di Lazio-Bologna e a chiusura proprio Juventus-Monza. I bianconeri vogliono staccare il pass per i quarti di finale, cercando di lasciarsi alle spalle la disfatta di Napoli. Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati ma c’è un’assenza importante.

Juventus, UFFICIALE: assente Rabiot contro il Monza in Coppa Italia

Tra i convocati di Allegri c’è un’assenza dell’ultima ora che potrebbe pesare tanto nell’economia della partita.

Contro il Monza in Coppa Italia non ci sarà Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, finalista del Mondiale in Qatar, è tornato acciaccato e non ha ancora ritrovato la condizione ottimale. In ballo c’è la sua questione legata al rinnovo e infatti Federico Cherubini ha, di recente, incontrato la mamma-agente Veronique per discutere del rinnovo del centrocampista, in scadenza a giugno 2023. Allegri lo ha sempre considerato importante per il suo centrocampo e ancor di più negli ultimi tempi dove Rabiot ha avuto una crescita individuale lampante, sia in Italia che con la propria nazionale, arrivando ad un passo dalla seconda Coppa del mondo consecutiva. Rabiot godrà di un turno di riposo in Coppa Italia contro il Monza. Allegri ha scelto di non convocarlo per permettergli di essere al meglio per la gara di campionato di domenica 22 gennaio contro l’Atalanta che potrebbe valere molto in ottica Europa. Al posto del francese dovrebbe giocare dal primo minuto Fagioli, insieme a Paredes e Miretti, con McKennie e Iling-Junior a tutta fascia. La difesa a tre sarà composta, con tutta probabilità, da Gatti, Rugani e Danilo a protezione di Perin. Coppia d’attacco composta, quasi sicuramente, da Soulé e Kean. La lista completa dei convocati.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin

Difensori: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Barbieri

Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Kostic, Miretti, Paredes, Fagioli

Attaccanti: Chiesa, Milik, Kean, Di Maria, Soulè, Iling-Junior