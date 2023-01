Dalla Juventus alla Roma: incubo Allegri, blitz lampo

Il calcio giocato è protagonista in questi giorni ma per la Juventus rimangono sempre vive diverse piste di calciomercato.

Questa sera la formazione allenata da Massimiliano Allegri sarà di scena contro il Monza in Coppa Italia. Un ostacolo da superare per continuare la marcia in questo torneo. Alzare un trofeo è l’obiettivo minimo dei bianconeri per questa stagione e per questo motivo senz’altro il tecnico livornese avrà chiesto massimo concentrazione ai suoi uomini.

Di possibili movimenti in entrata o in uscita in chiave mercato se ne riparlerà magari in un secondo momento. La finestra di trasferimenti di gennaio finora è stata avara di grandi colpi. Si cerca l’occasione low cost, magari con sguardo al futuro. I maggiori investimenti i club li faranno nel corso della prossima estate. Anche una Juventus che per diversi motivi dovrà sostituire tanti elementi della sua rosa attuale.

Juventus, la Roma pronta al sorpasso per Carnesecchi

Rinforzare la difesa sembra essere la priorità del club, ma non bisogna dimenticare come ci sia bisogno di volti nuovi anche in altre zone del campo. Anche perché alcuni giocatori non sono più giovanissimi. Certo è che su alcuni obiettivi la concorrenza è davvero agguerrita.

Il direttore di Radio Radio su Twitter ha rivelato come “è Marco Carnesecchi, classe 2000, portiere della Cremonese e dell’Under21 azzurra l’obiettivo di Tiago Pinto. Il ds vede nell’estremo difensore di proprietà atalantina il futuro della porta della As Roma”. Del giovane numero uno si è parlato molto nelle scorse settimane come possibile erede di Szczesny alla Juventus. Chi vorrà puntare su di lui dovrà essere molto bravo a bruciare le rivali.