Terremoto Juventus, idillio finito: la frattura è irreparabile

Per la Juventus questo 2023 rappresenta un anno di ripartenza, un anno che dovrà essere l’inizio di una nuova era calcistica.

Nelle scorse settimane infatti si sono registrate le dimissioni dell’intero Cda e del presidente Agnelli, che hanno portato la proprietà a nominare una nuova dirigenza che dovrà portare la Juventus verso nuovi trionfi.

Il nuovo presidente Ferrero si è presentato con queste parole: “ho assunto oggi l’incarico di Presidente della Juventus con grande emozione e con grande orgoglio. In questa mia prima uscita pubblica un pensiero di forte ringraziamento va ai presidenti che mi hanno preceduto con alcuni dei quali io ho anche passato pezzi della mia vita e in particolare volevo ringraziare il Presidente Andrea Agnelli che oggi al termine dell’assemblea ha voluto regalarmi questa bellissima maglia e di cui io spero di essere all’altezza e di onorarla come merita” si legge sul sito della Juventus.

Juventus, le parole di Ravezzani su Agnelli

Si apre dunque una nuova era calcistica per la Juve. Ci si aspetta molto dalla squadra di Allegri in questa seconda fase della stagione. Nel frattempo ci si interroga anche sulle questioni societarie e non sono mancati altri commenti sull’addio di Agnelli.

Sbaglierò, ma secondo me le dimissioni di #Agnelli da tutte le cariche del Gruppo (Exor inclusa) rappresentano un terremoto all’interno della Famiglia i cui effetti coglieremo solo nei prossimi mesi. #Juventus — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) January 18, 2023

“Sbaglierò, ma secondo me le dimissioni di Agnelli da tutte le cariche del Gruppo (Exor inclusa) rappresentano un terremoto all’interno della Famiglia i cui effetti coglieremo solo nei prossimi mesi” ha scritto il giornalista. Frasi che chiaramente incuriosiscono molto i tifosi bianconeri, legati senz’altro alla famiglia Agnelli che ha scritto in tutti questi decenni la storia della Juventus, portandola a grandi trionfi sia in Italia che in Europa.