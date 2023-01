Calciomercato, bye bye Juventus: lo ha preso l’Arsenal

Il gioiello della Serie A sfuma per la Juventus e vola in Premier League: è fatta per il trasferimento all’Arsenal

La Juventus ha annunciato l’insediamento della nuova dirigenza con a capo il nuovo presidente Gianluca Ferrero, erede di Andrea Agnelli. I bianconeri, però, devono ancora fare i conti con l’inchiesta Prisma legata alle plusvalenze e non solo.

Nonostante il periodo storico della Juventus, complicato sia a livello burocratico che di risultati sportivi, la società deve anche dedicarsi al calciomercato che chiuderà tra undici giorni esatti. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro il Monza negli ottavi di finale ma deve ancora digerire una pesante sconfitta al Diego Armando Maradona contro il Napoli. Le lacune delle squadra sono venute fuori in diverse occasioni e, alla luce dei diversi big in scadenza a giugno 2023, la ‘Vecchia Signora’ sta cercando dei degni sostituti sul mercato. Juan Cuadrado è uno di quelli che, con ogni probabilità, lascerà Torino a fine stagione e in quel reparto la Juve sta sondando il terreno per diversi giocatori, tra cui Karsdorp della Roma e Holm dello Spezia. Lo svedese, però, non è l’unico talento dello Spezia nel mirino dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, Kiwior va all’Arsenal

Il giocatore in questione è Jakub Kiwior, difensore centrale polacco classe 2000. Reduce dal Mondiale in Qatar con la Polonia, Kiwior è diventato un perno della difesa dello Spezia e uno dei profili più interessanti della Serie A nel suo ruolo.

La Juventus lo sta monitorando ormai da tempo e dopo il Mondiale si è ancor di più convinta del valore del giocatore. Nelle ultime ore, però, c’è stata un’accelerata dell’Arsenal per Kiwior ed è arrivato il sorpasso sui bianconeri. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il difensore polacco avrebbe trovato l’accordo con i Gunners. Il club londinese verserà circa 25 milioni di euro nelle casse dello Spezia per accogliere il gioiello classe 2000 in Premier League. Il difensore scuola Anderlecht è pronto a trasferirsi in Premier League, alla corte di Arteta. L’attuale capolista del campionato inglese sta per rinforzare il reparto difensivo con uno dei giovani di maggior talento del campionato italiano, per proseguire la sua corsa al titolo. Sfuma, quindi, uno dei grandi obiettivi della difesa per la Juventus che aveva anche preso terreno sul Milan, altro club interessato al difensore polacco. Kiwior lascia l’Italia dopo poco più di una stagione allo Spezia.