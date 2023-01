Juventus, processo plusvalenze: UFFICIALE la richiesta di penalizzazione

Continua la questione plusvalenze legata alla Juventus: è ufficiale la richiesta di penalizzazione

Continua a rimanere viva la questione legata alle plusvalenze della Juventus e non solo. Nella giornata di oggi è arrivata una richiesta piuttosto dura nei confronti dei bianconeri.

Stesse richieste di sanzione per tutte le altre società rispetto al primo processo sportivo già celebrato pochi mesi fa sul tema plusvalenze. Richieste di sanzioni aumentate, invece, per la Juventus, alla luce della maggiore gravità delle condotte contestate rispetto ad allora. Questa è la linea del procuratore Chiné che, nell’udienza della Corte Federale d’Appello sull’istanza di riapertura della questione plusvalenze, ha chiesto 9 punti di penalizzazione per la ‘Vecchia Signora’ sul campionato in corso. La richiesta di Chiné è di una sanzione piuttosto pesante che tenga la Juventus fuori dall’Europa.

Juventus, richiesta di 9 punti di penalizzazione

Il procuratore ha anche chiesto anche l’inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Fabio Paratici, 16 mesi per Andrea Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene e 10 mesi e 20 giorni per Cherubini.

La parola è passata alla difesa: la Juventus ha preso parola, terminando il primo giro di interventi intorno alle 15 prima, dove sono intervenuti anche i legali delle altre società coinvolte. La Corte, presieduta dal giudice Torsello, si riunirà in camera di consiglio per poi esprimersi prima sull’ammissibilità del ricorso della Procura. La Juventus e gli altri club coinvolti (Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e Novara) potrebbero, in teoria, essere assolti ancora una volta, o essere condannati. La notizia principale rimane la richiesta del procuratore Chiné di una sanzione di 9 punti di penalizzazione nel campionato in corso per la squadra di Allegri.

Dopo aver studiato le carte dell’inchiesta Prisma della Procura della Repubblica di Torino, è convinto di avere gli elementi per riaprire un processo. Si parla di intercettazioni e documenti che potrebbero compromettere la difesa dei bianconeri. Con l’eventuale penalizzazione la squadra di Massimiliano Allegri si ritroverebbe, di fatto, fuori definitivamente dalla lotta Champions League. Di conseguenza, comprometterebbe definitivamente una stagione già sull’orlo del fallimento.