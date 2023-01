Juventus-Napoli è già storia: prendono il bomber da 110 milioni

Calciomercato Juventus, adesso nel mirino ci sarebbe un top player assoluto da fantamercato. Tutti i dettagli della potenziale trattativa.

La situazione di Dusan Vlahovic in bianconero sembrava sempre più appesa ad un filo. Sul suo futuro si parla di una possibile cessione a costi molto alti e, pertanto, ma, stando all’ultima indiscrezione di ‘Calciomercatonews.com’, adesso le cose potrebbe decisamente cambiare per un colpo davvero incredibile in ottica estera. Un top player assoluto che sarebbe finito, anche, nel mirino dei bavaresi.

Un giocatore che sta riscuotendo consensi mondiali viste le sue, indubbie, qualità e che adesso sarà il più seguito a livello internazionale. Già protagonista proprio con la maglia del Napoli e a discapito dei bianconeri nell’ultima sfida di campionato che l’ha visto assoluto protagonista, adesso, Victor Osimhen sarebbe l’obiettivo numero uno del Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, Bayern su Osimhen

Buone notizie per la Juventus quindi ma anche per Antonio Conte. Come infatti si è letto nelle ultime settimane, proprio l’armata tedesca aveva messo come obiettivi prioritari i due bomber delle rispettive squadre. Vlahovic e Kane erano infatti i possibile eredi designati di Lewandowski ora al Barcellona.

Ma stando all’ultima indiscrezione, adesso, il 24enne nativo di Lagos viaggia alla media di quasi un gol a partita e le sue statistiche non sono passate inosservate al club bavarese. Un giocatore decisivo anche nelle assistenze per i compagni, e che sta lanciando il Napoli in cima alla classifica di Serie A. Adesso il Bayern Monaco sarebbe convinto e, in caso di assalto definitivo, dal costo di 110 milioni di euro, lascerebbe perdere gli altri due giocatori messi nel mirino, cioè Vlahovic e Kane. Una buona notizia anche se, appunto, deve avere una conferma ufficiale. Certamente Vlahovic è anche cercato in Inghilterra, soprattutto dall’Arsenal che lo cercava già prima del passaggio in bianconero proprio dalla Fiorentina. Con il Bayern Monaco che esce, però, sicuramente, nascere un discreto ottimismo sulla sua possibile permanenza data anche la qualità assoluta del classe 2000 bianconero. Ottima notizia anche Antonio Conte che potrà godersi ancora il suo bomber, visto che il talento del Napoli sarebbe preferito a Harry Kane.