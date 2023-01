Calciomercato Juventus, Conte-Simeone: ribaltone immediato

Calciomercato Juventus, dalla Spagna impazza l’idea. Adesso ci potrebbe essere un vero e proprio ribaltone nel suo futuro: i dettagli.

Dalla Spagna, più precisamente dal portale ‘Fichajes’, impazza una nuova idea per il futuro del tecnico italiano Antonio Conte.

Stando infatti all’ultima news proveniente proprio dal portale spagnolo nel futuro di Antonio Conte potrebbe esserci la Liga spagnola. Attuale alla guida del Tottenham, Antonio Conte a fine stagione potrebbe dire addio agli Spurs finendo così il suo contratto in atto. Più volte accostato al ritorno alla Juventus, adesso, ci potrebbe essere una nuova svolta nel futuro dell’ex bianconero.

Conte in Spagna | L’ultima ‘bomba’ di mercato non lascia dubbi

Secondo, infatti, la ricostruzione di ‘Fichajes’, Conte potrebbe prendere l’eredità, dopo tantissimi anni, del Cholo Simeone. Un tecnico che scrivono dalla Spagna avrebbe tutte le caratteristiche del caso, diventando, di fatto, l’allenatore ideale per rilanciare in questo momento l’Atletico Madrid in una stagione decisamente, fino adesso, sottotono.

Una situazione che chiuderebbe, del tutto, anche l’ipotesi Juventus di cui si è parlato ampiamente nel corso degli ultimi mesi. Il tecnico ex Juve è infatti stato accostato più volte, di nuovo, alla panchina della Juventus come possibile sostituto di Allegri, così come Zidane. Però, nel caso dovesse concretizzarsi questa opportunità, a quel punto, Conte bis sarebbe stato soltanto un miraggio. Certamente la Juventus dovrà fare i suoi conti a fine stagione, tenendo presente che sia l’acquisto di Conte che di Zidane non sarebbero economici in fatto di stipendio. Inoltre non è nemmeno da escludere che lo stesso Allegri possa essere nuovamente riconfermato. Certamente Conte in Spagna chiuderebbe il cerchio, andando così nell’altro grande campionato europeo. Staremo a vedere se questa rumor rimarrà tale o diventerà qualcosa di davvero concreto. I tifosi intanto sperano che la Juventus riesca a vincere qualcosa in questa stagione, visto che i bianconeri, a parte la Champions, sono ancora in lotta su tutte le altre competizioni, Europa League inclusa.