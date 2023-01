Calciomercato Juventus, scoppia il caso: addio a parametro zero alla fine della stagione ormai quasi certo. Bianconeri in pole

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina la Juventus è in prima fila. Ha monitorato la situazione la società bianconera, che potrebbe piazzare il colpo a parametro zero alla fine della stagione. Non si tratta di un elemento di primo pelo, ovviamente, ma di uno che offre garanzie.

Sì, Smalling, difensore centrale inglese della Roma potrebbe salutare i giallorossi alla fine dell’anno. Il suo contratto come sappiamo tutti è in scadenza e l’offerta dei giallorossi è stata al ribasso: una cosa che non è piaciuta al giocatore che ha preso del tempo prima di dare una risposta a Tiago Pinto che dal proprio canto non ha nessuna intenzione di rimodulare l’offerta. O accordo annuale alle stesse condizioni – che è la clausola esercitabile dal difensore – oppure un contratto biennale con meno soldi sul piatto. La Roma ha già dato e non si spingerà oltre e nonostante le parole rassicuranti del gm portoghese il quotidiano sottolinea come si potrebbe andare a finire così come Mkhitaryan. Con un addio.

Calciomercato Juventus, Smalling non rinnova

Al momento le percentuali sono nettamente verso un addio alla fine dell’anno. E su Smalling non s’è mossa solamente la Juventus ma anche l‘Inter – che sta per perdere Skriniar – e alcune squadre della Premier League.

Non sarà facile riuscire a convincere l’inglese che comunque sarebbe tentato dall’idea di rimanere in Italia, magari con i colori bianconeri addosso. Potrebbe diventare un perno importante nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri, che non si fida più di tanto di Rugani e che potrebbe dare il benservito a Bonucci alla fine dell’anno. Smalling quindi, vista anche la questione difesa a tre, che guida nella Roma, potrebbe diventare un perno della prossima Juventus. A zero sarebbe un bel colpo. Ah, e con i giallorossi, c’è in piedi anche la questione Zaniolo. Da tenere in seria considerazione.