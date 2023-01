Calciomercato Juventus, Roma-Zaniolo: trovato l’accordo

Calciomercato Juventus, il nome di Zaniolo è caldo. E intanto il giocatore e la Roma hanno trovato un accordo in questi giorni

Il nome di Zaniolo, l’attaccante della Roma che è sempre piaciuto alla Juventus, circola da diversi giorni con insistenza. Ormai tra lui e il club giallorosso c’è una rottura e quel rinnovo contrattuale tanto richiesto non ci sarà. L’addio è scontato, e potrebbe anche materializzarsi a gennaio. In maniera del tutto inaspettata.

Sì, proprio così: dopo i fischi contro il Genoa in Coppa Italia nel momento della sua uscita dal campo, il numero 22 della Roma avrebbe chiesto al club la cessione e Pinto dalla sua parte avrebbe aperto a questa possibilità immediata. Anche perché le prestazioni fino ad ora hanno lasciato a desiderare e se sarà addio sarà senza rimpianti. Insomma, un’ipotesi concreta quella di un trasferimento. E il Corriere dello Sport in edicola questa mattina parla di un accordo trovato tra le parti.

Calciomercato Juventus, Zaniolo via subito

Sì, Pinto e Vigorelli, agente del calciatore, hanno trovato un punto d’incontro. No ovviamente ai 50 milioni di euro che erano la richiesta della scorsa estate, ma sì ad un’offerta che va dai 25 ai 30 milioni. Un prezzo che rimane alto, ma più di così la Roma non vuole scendere.

Cifre che comunque non mettono paura in Premier League, con Tottenham e Arsenal pronte all’assalto e con Zaniolo che ieri sera avrebbe anche aperto as un possibile trasferimento lontano dall’Italia. Se prima aveva chiuso a questa ipotesi, adesso la sta prendendo in seria considerazione. I bianconeri comunque un tentativo lo dovrebbero fare, magari in prestito adesso con obbligo di riscatto alla fine della stagione quando si potrebbero utilizzare i soldi risparmiati con Paredes, che dopo l’ennesima prova deludente di ieri se ne tornerà quasi sicuramente al Psg. La soluzione quindi si potrebbe trovare.