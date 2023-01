Allegri al passo d’addio: “Zidane ha scelto la Juventus”

Allegri al passo d’addio, la clamorosa indiscrezione giunge dalla Catalogna e fa sorridere i tifosi bianconeri.

Dura la vita del tecnico del Psg. Frotte di campioni e fenomeni su cui poter contare, ma allo stesso tempo tanta, tanta pressione. E le occasioni, se si dovessero fallire gli obiettivi già dopo il primo anno, si contano sulle dita di una mano. In questo momento è un osservato speciale Christophe Galtier, ex allenatore di Lille e Nizza che dalla scorsa estate è alla guida del club parigino di proprietà di Nasser Al-Khelaifi.

Il francese ha preso il posto dell’argentino Mauricio Pochettino, al quale è stata fatale l’eliminazione dalla Champions League con il Real Madrid. Ormai il metro di giudizio, in casa Psg, è la coppa dalle grandi orecchie. In caso di fallimento nella competizione più importante, che il ricco club della capitale insegue da un decennio, si ha vita molto breve in panchina. Ecco perché Galtier si gioca tutto nei prossimi due mesi, quando il suo Psg affronterà in Champions il Bayern Monaco. Uno scontro tra titani, dove è vietato sbagliare.

Allegri al passo d’addio, Zidane preferirebbe la Juve al Psg

Su Galtier aleggia da tempo la figura di Zinedine Zidane. L’ex tecnico del Real Madrid è fermo da più di un anno e mezzo e fino a qualche tempo fa era in lizza per prendere il posto di Didier Deschamps sulla panchina della nazionale transalpina.

Ma la riconferma del commissario tecnico campione del mondo nel 2018 ha rimescolato le carte. Ora che Deschamps è stato confermato, per “Zizou” si potrebbero aprire nuovi scenari. Al-Khelaifi lo tiene in considerazione se il Psg dovesse mancare per l’ennesima volta l’obiettivo Champions League, nonostante Zidane abbia già rifiutato un’offerta monstre di 25 milioni netti annui la scorsa estate. Secondo il quotidiano catalano El Nacional, tuttavia, l’ex centrocampista della Francia che nel 1998 e nel 2000 salì sul tetto del mondo e d’Europa metterebbe la Juventus in cima alle preferenze.