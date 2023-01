Richiesta a sorpresa, Juventus sotto tiro: “Chiesa e Vlahovic allo United”

Calciomercato Juventus, il caso è esplodo a stretto giro di posta sui social: il Manchester United “chiamato” al doppio investimento.

Affermare come non sia un periodo assolutamente facile in casa Juventus sarebbe una banalità. I 15 punti di penalizzazione in classifica inflitti dalla Corte Federale di Appello della FIGC sono una mazzata difficile da assorbire.

Ai posteri le (possibili) ripercussioni, che andrebbero a toccare in maniera importante anche le eventuali mossi in sede di calciomercato del club bianconero. Non è escluso, infatti, che si creino i presupposti per cessioni importanti, per provare a sistemare le cose da un punto di vista economico. Sotto questo punto di vista, occhio all’evolvere della situazione Vlahovic. Il bomber serbo è finito nel mirino di diversi club di Premier League, che nell’immediato non hanno ancora affondato il colpo. In estate, però, non sono esclusi nuovi affondi da parte delle tante big inglesi alla ricerca di un ariete al quale affidare le chiavi del proprio attacco.

Calciomercato Juventus, i tifosi dello United “votano” Vlahovic e Chiesa

Il Manchester United ha già avuto modo di effettuare i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. I “Red Devils” potrebbero ritornare alla carica con più convinzione nei prossimi mesi. Almeno questo è quanto si auspicano i tifosi dello United, che sui social non hanno avuto alcun dubbio nello scegliere in Vlahovic e Chiesa i due calciatori juventini su cui puntare per la prossima campagna trasferimenti.

Se Chiesa ora come ora sembra assolutamente incedibile, maggiori dubbi trapelano sul fronte Vlahovic. Qualora dovesse arrivare un’offerta da almeno 100 milioni di euro, la Juventus potrebbe sedersi e metterei a trattare. Intanto, ecco una rapida carrellata social delle richieste neanche troppo velate esternate dai supporters dello United, in merito ad un eventuale sbarco di DV9 all’ombra dell’Old Trafford: