Incubo Juventus, l’Uefa lo ha rifatto: “Esclusione immediata dall’Europa League”

Incubo Juventus, la UEFA pronta a prendere delle decisioni immediate. Ecco quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni. Subito fuori dall’Europa

Un incubo. Perché il campionato ormai non ha più senso. Soprattutto se venisse confermata anche dopo il ricorso che ieri sera la Juventus ha annunciato, la penalizzazione di 15 punti inflitta ieri alla società bianconera. Sì, un vero e proprio incubo.

Perché ovviamente in questo modo la possibilità di una qualificazione ala prossima massima competizione europea non c’è. E anche sul mercato si aprono degli scenari sicuramente inaspettati. Molti infatti potrebbero pure decidere di andare via senza Coppe. Senza quella Coppa. Un incubo di quelli così reali che ti svegli nella notta con la paura che tutto sia vero. Poi ti rendi conto che non è così. Ma in questo caso, al momento, siamo tutti belli svegli e ci rendiamo conto che è la realtà. E comunque, per rendere ancora più nero l’umore, potrebbe anche non finire qui.

A parlare questa mattina a Radio Radio ci ha pensato Damascelli, direttore de Il Giornale. Che ha gettato ulteriori ombre su quello che potrebbe essere il futuro della Vecchia Signora, non solo in Serie A, ma anche in Europa, con una decisione da parte della UEFA che potrebbe essere immediata.

“Entriamo adesso nel campo delle supposizioni, ma ci sono scenari da considerare che potrebbero essere anche più pesanti per la Juventus. C’è innanzitutto un altro processo, quello sulla manovra stipendi, da cui potrebbero arrivare altre conseguenze per i bianconeri. E c’è l’indizio sull’estensione all’ambito Uefa e Fifa delle sanzioni ai dirigenti, che ci fa pensare che anche l’Uefa possa intervenire in maniera pesante escludendo la squadra dall’Europa League”. Alla fina Damascelli ha confermato anche il fatto che forse non ci sono i tempi per prendere una decisione del genere, a gennaio infatti si torna in campo, ma che rimane, comunque, un’ipotesi da tenere in considerazione. Un incubo.