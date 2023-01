Juventus penalizzata, o forse no: la classifica della Lega manda in tilt i social

Juventus penalizzata, sul “pianeta” bianconero non si parla d’altro che della penalizzazione di 15 punti che si è abbattuta sul club.

Quindici. Tanti sono, come ormai ben noto, i punti che la Corte federale d’appello ha deciso di togliere alla Juventus per via del caso plusvalenze. Il processo, dopo le novità emerse dall’inchiesta “Prisma” della Procura torinese, è ufficialmente stato riaperto.

E la decisione di penalizzare la società bianconera si è abbattuta come un vero e proprio uragano sulla classifica della Serie A. La Vecchia Signora ha lasciato il podio, dietro a Napoli e Milan, nel giro di pochi minuti ed è improvvisamente precipitata al decimo posto, al centro della graduatoria. Ma potrebbe non essere finita qui. Il futuro del club rimane in bilico. Soprattutto considerando che su di esso aleggia lo spettro di un’ulteriore sanzione, minacciata in questo caso dall’Uefa per la violazione del fair play finanziario.

Juventus penalizzata, sul sito ufficiale della Lega non c’è ancora l’ufficialità

Mentre la giustizia fa il suo corso, sembra però che la Juventus rimanga “ancorata” al podio della massima serie. Malgrado la notizia della penalizzazione sia stata ufficializzata ventiquattro ore fa, c’è un “posto” nel mondo in cui nulla di tutto ciò è ancora accaduto alla società bianconera.

Un luogo in cui si è trattato, forse, solo di un brutto sogno e nulla più. Quel “luogo” non è altro che la classifica della Lega, che curiosamente è rimasta tale e quale a com’era prima che lo tsunami plusvalenze travolgesse nel giro di poche ore il club torinese. Basta andare sul sito ufficiale, entrare nella sezione classifica e darle uno sguardo veloce. Per scoprire che lì la Juve è ancora terza e non decima, come purtroppo è. La decisione della Corte federale d’appello non è dunque stata ufficializzata dalla Lega, che non ha provveduto ad aggiornarla malgrado, come ovvio, i numeri non mentano.