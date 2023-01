Notte fonda per la Juventus, mossa UEFA: “Fuori dalle Coppe per tre anni”

Il giorno dopo la pesante penalizzazione inflitta alla Juventus non può essere certo di serenità per i tifosi bianconeri. Altri risvolti all’orizzonte.

Ieri sera è arrivata la sentenza legata al caso “plusvalenze” e per la Juve è arrivata davvero una stangata, con una penalizzazione che è andata ben oltre le richieste della Procura. In classifica la formazione di Allegri ha perso 15 punti, scivolando a quota 22.

Sembra banale sottolineare come una mazzata del genere potrebbe mettere in affanno i bianconeri, attesi domani sera da una partita molto delicata contro l’Atalanta. Come reagiranno Szczesny e compagni? La società farà ricorso, per cui in attesa del riesame bisognerà tenere alta la concentrazione e fare di tutto per vincere più partite possibili. Anche se rientrare tra le prime quattro, con questa penalizzazione sulle spalle, pare essere davvero una missione impossibile.

Juventus, l’indiscrezione di Momblano a “Juventibus”

A quanto pare però le brutte notizie per la Juve potrebbero non essere finite. Secondo infatti quanto riportato da Luca Momblano a “juventibus” la Uefa starebbe pensando “di escludere la Juventus da tutte le competizioni europee per tre anni a partire dalla prossima stagione”.

Una indiscrezione che farà senz’altro preoccupare ancora di più chi ha i colori bianconeri nel cuore. Perchè se confermata sarebbe un’altra mazzata alla Juventus e al suo futuro. La squadra infatti non potrebbe calcare i palcoscenici europei per tre anni. Di conseguenza verrebbero a mancare anche degli importanti introiti economici che potrebbero portare il club ad una revisione dei propri piani. Con inevitabili partenze all’orizzonte per tenere in linea il bilancio.