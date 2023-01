Calciomercato Juventus, Di Maria vuota il sacco: “Futuro? Ecco la mia priorità”

Calciomercato Juventus, la carezza di Di Maria al mondo bianconero: ecco quanto rivelato da “El Fideo” al fischio finale.

Soprattutto nella prima frazione di gioco ha letteralmente disegnato calcio, prendendosi la squadra sulle spalle con consapevolezza, esperienza e voglia di incidere in maniera determinante. Glaciale dagli undici metri, Di Maria ha propiziato anche il momentaneo vantaggio griffato Milik con una giocata delle sue, un assist di tacco illuminante per l’accorrente Fagioli, il cui cross ha poi trovato Milik nel cuore dell’area di rigore.

Di Maria da autentico leader, insomma. Intervenuto ai microfoni di DAZN, l’esterno offensivo argentino ha rilasciato dichiarazioni importanti, in cui ha toccato svariati argomenti. Ecco quanto quanto riferito: “Punto importante? Sì, abbiamo commesso alcuni errori alternandoli ad altre cose buone, ma non è facile ritrovarsi di punto in bianco a 22 punti in classifica, ma dobbiamo continuare a lavorare con questo tipo di mentalità. La Juve ha una mentalità vincente, con la quale si può rendere possibile la rincorsa al quarto posto.”

LA SITUAZIONE ESTERNA INCIDE SUL TUO FUTURO? “No, la priorità è la mia famiglia che sta bene qui. La Juve è uno dei club più importanti in Europa.”