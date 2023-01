“Alla Juve è stata fatta una porcata”: ribaltone Coni, annuncio in radio

L’annuncio in radio non lascia dubbi. La ricostruzione dell’accaduto con tanto di “sentenza”: i dettagli della situazione.

Secondo il direttore editoriale di ‘Radio Radio’, Ilario DiGiovambattista, la situazione Juventus e la conseguente penalizzazione in campionato ha delle possibili incongruenze. Con tanto di ‘sentenz’a, almeno, sulle condizioni attuali.

La #Juventus non è stata condannata per le #Plusvalenze ma per ” il sistema”. Leggendo attentamente le carte un importante giurista mi ha appena detto : “Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI non può che annullare tutto senza rinvio, alla #Juve è stata fatta una porcata”. — Ilario RadioRadio (@IlarioDiGiovamb) January 22, 2023

Secondo il direttore di ‘Radio Radio’ La Juventusnon è stata condannata per le plusvalenze ma per “il sistema“.

Juventus, la “sentenza” in radio: “Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI non può che annullare tutto senza rinvio”

Secondo la ricostruzione di ‘Radio Radio’, ciò che è stato fatto alla Juventus ha delle inconsistenze e, sempre stando all’annuncio di DiGiovambattista su ‘Radio Radio che ha riportato le seguenti parole anche in un di tweet, tutto dovrebbe essere “annullato”.

“Leggendo attentamente le carte un importante giurista mi ha appena detto : “Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI non può che annullare tutto senza rinvio, alla Juventus è stata fatta una porcata“. Diversi anche i commenti sotto il suo post tweet dove si parla dell’accaduto e dell’attuale situazione dei bianconeri. Come sappiamo, da poco, è arrivata la sentenza con tanto di penalizzazione in classifica per i bianconeri di ben 15 punti. Attualmente, infatti, con la “nuova” classifica i bianconeri sarebbero fuori da tutte le competizioni europee.