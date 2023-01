Juventus-Atalanta probabili formazioni: Allegri lo lascia fuori dai titolari

Oggi è il giorno del ritorno in campo per la Juventus, che questa sera affronterà in una delicatissima sfida l’Atalanta di mister Gasperini.

Una partita che fino a qualche giorno fa avrebbe messo in palio punti importanti per la zona Champions League. Ma tutto è cambiato dopo la penalizzazione che è stata inflitta ai bianconeri, un -15 che li ha portati a solamente 22 punti in classifica.

La gara di oggi è molto importante dal punto di vista psicologico, serve una reazione. E lo ha detto anche mister Allegri ieri in conferenza stampa. “Dobbiamo chiudere il girone d’andata nel migliore dei modi. Dopo la penalizzazione di 15 punti dobbiamo compattarci ancora di più tutti, continuare a lavorare con il profilo basso e pensare solo al campo. Per noi non cambia niente, dobbiamo fare punti e cercare di vincere le partite facendo un passo alla volta e continuando a lavorare. Abbiamo 60 punti a disposizione in campionato” si legge sul sito internet ufficiale del club.

Juventus-Atalanta: Chiesa parte dalla panchina, c’è Rabiot

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik.

ATALANTA (3-5-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Ederson, Maehle, Boga; Hojlund, Lookman.

Nella Juventus, stando alle ultime indiscrezioni, Chiesa partirà dalla panchina. Il figlio d’arte, decisivo in Coppa Italia, non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. Milik titolare al centro dell’attacco, ma occhio alla sorpresa Kean. Non ci sono Bonucci, Pogba e Vlahovic. Per questi ultimi due il rientro è ormai imminente. A centrocampo c’è Rabiot e ci sarà una chance ancora per Fagioli, rientra anche Cuadrado che però potrebbe partire pure lui dalla panchina. Nell’Atalanta Hojlund è orma un titolare fisso, Gasperini gli conferma Lookman come suo partner. In difesa c’è Demiral.