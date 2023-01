Il Chelsea fa tremare la Juventus: offerta prima del gong

Calciomercato Juventus, il Chelsea a tremare i bianconeri: pronta l’offerta prima della chiusura delle operazioni. Sfuma un altro obiettivo

Senza freni la Premier League. Senza freni soprattutto il Chelsea che a quanto pare sarebbe pronto a fare un’offerta prima della chiusura delle operazione. E quindi entro i prossimi 9 giorni. I Blues vogliono prendere il difensore che è entrato nel mirino anche della società bianconera. E vogliono ovviamente sfruttare il momento negativo che si vive dentro la Continassa.

Perché nonostante quelli che sono i buoni propositi di tutti, con una reazione alla penalizzazione che ieri sera s’è vista nella partita contro l’Atalanta, tutto si può dire che dentro il gruppo e all’interno della società le cose vadano bene. Una situazione che ovviamente blocca anche i possibili colpi di mercato, quelli che i bianconeri avevano in mente e che potrebbero avere in mente. Ma manca anche il direttore sportivo adesso, visto che Cherubini si è preso sedici mesi di squalifica. Il maggiore indiziato per sostituirlo è Manna, che al momento guida le operazione nella NEXT GEN.

Calciomercato Juventus, il Chelsea affonda per Malo Gusto

Sappiamo bene anche che la Juventus ha bisogno di esterni soprattutto per la prossima stagione, e un nome che è uscito fuori negli ultimi mesi è quello di Malo Gusto del Lione. Bene – o poco bene – quest’ultimo è entrato nel mirino anche della squadra di Potter, che secondo il Telegraph sarebbe pronto a fare un’offerta entra la fine del mercato di gennaio.

Il Lione dal proprio canto vorrebbe tenerlo almeno fino alla fine della stagione, ma davanti ai soldi e pure tanti che potrebbero arrivare dal club inglese potrebbe cedere.