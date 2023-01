Calciomercato Juventus, regalo a stelle strisce: acquisto last minute

Calciomercato Juventus, il regalo lo fa McKennie che potrebbe partire subito. Dai soldi dell’americano potrebbe arrivare l’innesto per Allegri

Uscite prima delle entrate. Questo il mantra di tutti i club della Serie A compresa la Juventus di Massimiliano Allegri che dopo la penalizzazione di 15 punti ha un solo obiettivo, quello di continuare a vincere per fare qualcosa di straordinario.

Oppure per cercare di rimanere lì, incollata alla zona Champions League per la prossima stagione, sperando che il ricorso che verrà presentato dopo le motivazioni sulla sentenza verrà fatto. Dalle parti di Torino ovviamente sperano in un ribaltone e allora bisogna trovarsi pronti a qualsiasi cosa. Ma qui parliamo di mercato, ovviamente, e di quello che potrebbe essere in questi ultimi giorni di mercato. Con un’uscita, che la Juve ha messo in preventivo, e che potrebbe diventare cosa seria nei prossimi giorni.

Calciomercato Juventus, da McKennie i soldi per Fresneda

Secondo quanto riportato dal giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese, la l’Arsenal nelle ultime ore avrebbe fatto un sondaggio per McKennie: un affare che potrebbe portare 20-25 milioni e che potrebbe decollare nei prossimi giorni.

Da qui i soldi per Fresneda, esterno destro del Valladolid che la Juve ha messo nel mirino da tempo e che nelle ultime ore sembrava potesse essere ad un passo appunto dall’Arsenal o magari vicino al Borussia Dortmund. Insomma, una soluzione che non sembra essere decisa e che tiene vive le speranze della Vecchia Signora che come sappiamo ha bisogno di rinforzi soprattutto sulle corsie esterne, dove Cuadrado e Alex Sandro sono in uscita perché ormai hanno finito la benzina e non hanno più quella forza e quel passo che servono per andare avanti e indietro in corsia.