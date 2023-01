“Scudetti da revocare” e nuovo ‘giallo’: Juventus parafulmine

Juventus, il nuovo “giallo” scudetto in diretta. Cosa succede in casa bianconera: i dettagli della situazione.

Juventus, l’attuale situazione dei bianconeri, già con meno quindici punti in classifica, adesso, ha un nuovo “giallo”.

‼️ Il giornalista e opinionista non ‘scagiona’ la #Juventus, ma ribadisce che dovrebbero esserci anche altre condanne🤔 pic.twitter.com/A6lk4yYZzg — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 23, 2023

Stando infatti, da quanto viene riportato da ‘Calciomercato.it’, che riprende le parole di Tony Damascelli a ‘Radio Radio’, il caso bianconero si “riapre”. Secondo il giornalista, infatti, per i bianconeri dovrebbero esserci altre possibili condanne.

Juventus, Damascelli sentenzia: “Bisogna capire quando deve pagare”

Damascelli intervenuto a ‘Radio Radio’ parla dell’attuale situazione dei bianconeri. Adesso i bianconeri sono nel centro nel mirino e secondo il giornalista potrebbero esserci altre conseguenze. Certamente non un momento facile per la Vecchia Signora, che dalla quasi corsa scudetto, adesso, si vede con meno quindici punti e lontano dalla posizione europea.

Certamente il clima in casa bianconera non è dei migliori ma per fortuna i giocatori e tutto lo staff sembrano aver attutito le notizia con grande capacità di reazione, anzi, ieri s’è vista una partita da cardiopalma in quel dell’Allianz Stadium con un risultato netto di 3-3 con l’Atalanta di Gasperini, squadra tostissima in fase offensiva. I bianconeri hanno raggiunto il pareggio con un gol fondamentale di Danilo, ormai consolidata bandiera contemporanea della Juventus. Lo spirito bianconero sembra quello giusto, di chi sa attutire i colpi e reagire com’è giusto fare in queste situazioni. Adesso si attende il verdetto finale a giugno ma per il momento i bianconeri lottano sul campo, in attesa di disputare anche l’Europa League, altro obiettivo prioritario e alla portata della squadra di Allegri, senza nemmeno dimenticare la Coppa Italia. Una stagione che avrà il suo definitivo verdetto soltanto a giugno dove tutto sarà più chiaro anche sul mercato.