Juventus, patti chiari con Vlahovic: “Un giorno in Premier League”

Ci saranno oppure no delle mosse di calciomercato della Juventus in questa sessione invernale di trasferimenti?

Tutto lascia pensare che nel corso delle prossime settimane e fino al gong finale la società bianconera non metterà a segno alcun movimento né in entrata né in uscita. Del resto in questa fase sembrano esserci altre priorità.

La società infatti è concentrata sul ricorso avverso i 15 punti di penalizzazione che le sono state inflitti appena qualche giorno fa e che hanno compromesso decisamente la classifica della formazione di Massimiliano Allegri. La Juve infatti adesso non solo si trova fuori dalla lotta scudetto ma vede praticamente impossibile raggiungere le prime quattro posizioni della graduatoria. Senza la qualificazione in Champions League verrebbero a mancare anche delle importanti risorse dal punto di vista economico. Che potrebbero portare a qualche operazione in uscita nel prossimo calciomercato e alla valorizzazione ancora più accentuata della linea verde.

Juventus, Pellegrini a TvPlay: “Ora però credo che Dusan stia pensando solo ai bianconeri”

Si sta parlando anche però di possibili cessioni all’orizzonte per i bianconeri. Il giornalista Dario Pellegrini è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it in onda su TVPlay e ha parlato dei rumors che riguardano il bomber juventino Vlahovic.

“Dusan è uno di quei calciatori che ho avuto modo di seguire dall’inizio della sua carriera perché al Tirreno ci siamo interessati parecchio anche di Fiorentina. Era il 25 di gennaio quando si iniziò a parlare di Vlahovic alla Juventus e credo che un giorno arriverà in Premier League, lo diceva anche ai suoi compagni prima della Juventus. Non credo però stia pensando a quello, penso che anche per motivi caratteriali stia pensando totalmente alla Juventus. Poi dipenderà anche dalle contingenze, ora intorno alla Juve è ancora tutto molto incerto. In questo momento i giocatori devono solo concentrarsi sul campo. Spesso Vlahovic è stato criticato ma credo abbia tanta voglia di smentire i critici”.