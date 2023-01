Ciliegina sulla torta per l’Arsenal, addio Juventus: prendono anche lui

Ciliegina sulla torta per l’Arsenal, londinesi pigliatutto. La squadra di Arteta è pronta a fiondarsi su un altro obiettivo bianconero.

L’appetito, si sa, vien mangiando. E se è vero anche che non c’è due senza tre, allora è probabile che a Londra, sponda Arsenal, si stiano nuovamente sfregando le mani dopo gli arrivi di Leandro Trossard dal Brighton e di Jakub Kiwior dallo Spezia.

Il primo è sbarcato nella capitale inglese dopo una trattativa lampo con i Seagulls, una volta che l’attaccante belga aveva definitivamente rotto con il tecnico Roberto De Zerbi, al punto da essere messo fuori rosa. Il secondo, invece, rientrava tra gli obiettivi di diverse squadre italiane, tra cui la stessa Juventus. Ma la Premier League in questo momento non ha rivali in quanto a soldi da spendere e la società ligure non poteva certo rifiutare i 25 milioni offerti dai Gunners. Ad ogni modo si tratta di due rinforzi che possono diventare importanti sin da subito per Mikel Arteta, l’artefice principale della cavalcata dei londinesi. L’Arsenal è infatti primo in classifica e rischia di andare a +8 sul Manchester City.

Ciliegina sulla torta per l’Arsenal, dopo Trossard e Kiwior i Gunners a un passo da Fresneda

La campagna acquisti della capolista della Premier League tuttavia non sembra affatto chiusa. L’Arsenal, come riporta Football Insider, ha appena sorpassato il Borussia Dortmund per Ivan Fresneda, il talentuoso esterno del Real Valladolid seguito pure dai bianconeri.

Fresneda è una delle grandi rivelazioni di questa Liga e non a caso nelle ultime settimane si sono presentati in tanti a bussare al club di proprietà del brasiliano Ronaldo. I Gunners, come riportano dall’Inghilterra, sono pronti a sborsare 13 milioni di sterline per assicurarsi il gioiellino spagnolo, che Massimiliano Allegri aveva individuato come possibile alternativa a Juan Cuadrado sulla fascia destra. L’Arsenal ha proposto al Real Valladolid il prestito fino a fine stagione del giovane calciatore: da luglio, poi, partirebbe per Londra.