Calciomercato Juventus, è saltato tutto: voltafaccia definitivo

Calciomercato Juventus, il colpo a zero non s’ha da fare: è saltato praticamente tutto e il voltafaccia del giocatore è definitivo

Ha temporeggiato aspettando l’offerta buona. Che probabilmente è anche arrivata nel corso di questi mesi. Ma alla fine avrebbe deciso di chiudere la questione accettando la proposta di rinnovo del club di appartenenza.

Almeno per ora sono queste le indicazioni che arrivano dalla Germania, e precisamente dalla BILD, che svelano che il futuro di Ndicka, il difensore dell’Eintracht Francoforte che alla fine di questa annata si potrebbe liberare a parametro zero ma che non ha mai abbandonato, a quanto pare, l’idea di rimanere dentro il club che gli avrebbe proposto un rinnovo importante, triennale, per blindarlo. E capendo l’andazzo Arsenal e Juventus, due delle società che avevano mostrato un certo interesse per il difensore, si sarebbero defilate, abbandonando così l’idea del colpo a zero che avrebbe sicuramente fatto felice Allegri in Italia e Arteta al di là della Manica.

Calciomercato Juventus, Ndicka ha deciso

Il voltafaccia del difensore, che in un primo momento aveva deciso di cambiare aria, sembra essere definitivo. Un principio d’accordo con il Francoforte infatti sarebbe stato trovato e questo porterà molto probabilmente ad una chiusura dell’operazione: rinnovo quasi certo arrivati a questo punto.

Una situazione sicuramente non pronosticabile fino a poco tempo fa che comunque rende l’idea di come i giocatori possano cambiare la propria opinione da un giorno all’altro cercando di capire qual è il meglio per il futuro della propria carriera. E Ndicka – e non si capisce nemmeno il perché onestamente – avrebbe deciso di rimanere lì, in Germania, in una squadra che probabilmente gli farà vincere poco. Sì, ancora non c’è il nero su bianco e fino a quel momento tutto davvero può succedere. Ma in questo momento le possibilità di un suo addio sono minime.