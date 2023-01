Via libera Juventus, accordo ad un passo: assist a costo zero

La big vira su un altro difensore ed è a un passo dall’accordo: via libera per il colpo a zero della Juventus

La Juventus vuole sfruttare gli ultimi giorni di mercato per portare a termine le trattative in sospeso e cercare di regalare qualche rinforzo a Massimiliano Allegri.

I bianconeri devono fare i conti anche con una penalizzazione di 15 punti che ha rallentato notevolmente il percorso di risalita della squadra e che potrebbe compromettere l’accesso all’Europa. La sentenza non è ancora definitiva e la società avrà la possibilità di ricorrere al Collegio di garanzia che decreterà se confermare o annullare la penalizzazione. Attualmente, però, la situazione in casa Juve è piuttosto complessa e un aiuto dal mercato non guasterebbe. Sono tanti i giocatori nel mirino della ‘Vecchia Signora’, soprattutto per quanto concerne il reparto difensivo. Sulle fasce i candidati rimangono Karsdorp, Holm, Pedro Porro, Grimaldo. Nel ruolo di difensore centrale, invece, il nome caldo è sempre quello di Evan N’Dicka.

Juventus, il Siviglia cambia obiettivo e libera N’Dicka

Evan N’Dicka è uno dei difensori più richiesti in questo mercato di gennaio. Il centrale francese di origini camerunesi dell’Eintracht Francoforte, in scadenza a fine stagione, è seguito da tempo dalla Juventus ma non solo.

Anche l’Inter lo ha puntato, ancor di più adesso che sta per perdere Milan Skriniar. Sul classe ’99, però, è forte l’interesse anche di Arsenal e Siviglia. Il club andaluso, in particolare, è stato molto vicino a ingaggiare N’Dicka ma nelle ultime ore, come riportato da ‘estadiodeportivo.com’, ha virato su Federico Gattoni. Il difensore classe ’99 argentino ha rifiutato il rinnovo con il San Lorenzo e andrà in scadenza a giugno 2023. Da poco ha ottenuto la cittadinanza italiana, di conseguenza non occupa il posto da extracomunitario. Prerogativa fondamentale per il Siviglia che altrimenti avrebbe rischiato di non avere posti a disposizione, vista la presenza di Acuna, Montiel e Teixeira. Il Siviglia è pronto a chiudere subito per Gattoni per inserirlo già in questa seconda parte di stagione. Monchi vuole battere la concorrenza per il difensore di Buenos Aires e per questo motivo ha mollato la presa per N’Dicka. Un’assist di mercato perfetto per la Juventus che è pronta ad approfittare della mossa del Siviglia per regalare a Massimiliano Allegri un difensore di livello internazionale. L’obiettivo per i bianconeri è di bloccarlo per giugno a parametro zero, bruciando la concorrenza delle altre big.