Calciomercato Juventus, colpo di scena e addio: blitz dalla Premier

Calciomercato Juventus, il centrocampista bianconero potrebbe lasciare Torino in una delle prossime due sessioni di calciomercato.

Di calciomercato – almeno per quanto riguarda la Serie A – si continua a parlare molto poco nonostante la sessione invernale stia entrando nel vivo. Mancano pochi giorni al cosiddetto gong ma né la Juventus, né altre big del campionato italiano si sono date da fare per rinforzare le rispettive rose.

Per quanto riguarda i bianconeri, non è da escludere che arrivi qualche colpo low cost per accontentare Massimiliano Allegri ma non sarebbe una sorpresa neppure se alla fine i bianconeri posticiperanno qualsiasi operazione alla prossima estate. Per il momento, infatti, il club ha altri problemi a cui far fronte. La notizia dei quindici punti di penalizzazione è stata indubbiamente una brutta tegola, che potrebbe avere delle ripercussioni anche sui conti. Nel caso in cui la Juventus non riuscisse a qualificarsi alla prossima Champions League perderebbe circa ottanta milioni di euro di ricavi. E di conseguenza si ridurrebbero le possibilità di poter spendere cifre importanti sul mercato.

Calciomercato Juventus, c’è anche il Leeds su McKennie

Un altro modo per finanziare dei possibili acquisti sarebbe quello di “sacrificare” qualche giocatore. Da giorni si dice che sulla lista dei partenti compaia il nome di Weston McKennie. Il centrocampista statunitense ha diverse pretendenti in Premier League e l’Inghilterra sarebbe una destinazione gradita.

In futuro potrebbe avere meno spazio a Torino, considerando che Federico Chiesa presto si riapproprierà della fascia destra. Allegri lo stima per la sua duttilità e il suo spirito di sacrificio ma non si opporrebbe ad un’eventuale cessione. Soprattutto se dovesse portare nelle casse bianconeri tra i 20 e 30 milioni di euro. Occhio anche alla Bundesliga, campionato dal quale la Juventus lo acquistò nell’estate 2021: qualche settimana fa aveva chiesto informazioni anche il Bayern Monaco. Un’altra squadra che l’ha messo nel mirino è l’Arsenal: i Gunners necessitano di rinforzi per proseguire la volata verso il titolo. Secondo il giornalista Matteo Moretto, tuttavia, sulle sue tracce ci sarebbe anche il Leeds.