Lascia la Juventus e parte subito: doppio accordo a un passo

La Juventus apre al trasferimento in prestito: accordo vicino e cambio di maglia immediato per il terzino

La Juventus vuole provare a sfruttare gli ultimi giorni di calciomercato invernale per portare a termine le operazioni ancora in ballo, sia in entrata che in uscita.

Oltre agli obiettivo di mercato, in particolare nel reparto difensivo, la Juventus deve fare i conti anche con alcune situazioni interne come quelle legate ai rinnovi. Tra i big in scadenza ci sono Alex Sandro, Cuadrado ma soprattutto Rabiot che ha diverse richieste in Premier League. I bianconeri hanno avuto un primo approccio con la mamma-agente del francese ma ancora l’accordo per il rinnovo è piuttosto lontano. Ci sono, poi, altri giocatori in prestito in altre squadre italiane che potrebbero trovare un’altra destinazione in questa ultima settimana di calciomercato invernale. Uno di questi è il terzino sinistro classe ’99 Gianluca Frabotta.

Calciomercato Juventus, Frabotta cambia squadra ma resta in B

Frabotta sta contribuendo all’ottima stagione del Frosinone che al momento sta dominando il campionato di Serie B con 45 punti in classifica.

La squadra di Fabio Grosso è la capolista del campionato e Frabotta è un titolare e tassello importante del club laziale. A inizio stagione il terzino di proprietà della Juventus era approdato a Lecce, in Serie A, ma la sua avventura è durata solo poche settimane. Alla fine, di comune accordo con il club pugliese e con la Juve, Frabotta ha deciso di scendere di categoria, pur di trovare continuità di prestazioni. Il suo rendimento è salito notevolmente in questa prima parte di stagione, non a caso in questa sessione di mercato invernale non stanno mancando le pretendenti. Secondo quanto riportato da ‘Il Secolo XIX’, il giocatore ex Hellas Verona sarebbe finito nel mirino del Genoa. Il ‘Grifone’ è attualmente terzo in classifica, a pari punti con la Reggina, e sta facendo la rincorsa al primo posto proprio sul Frosinone.

Il Genoa ha ripreso la sua corda dall’arrivo di Alberto Gilardino e adesso il club rossoblù è a caccia di rinforzi importanti per agguantare il primo posto in questo girone di ritorno. Frabotta potrebbe continuare ad avere un buon minutaggio anche al Genoa e le possibilità che si trasferisca in Liguria entro la fine di questa sessione di mercato sono concrete. L’ultima parola, però, spetta alla Juventus che possiede il cartellino del calciatore. La ‘Vecchia Signora’ non si opporrebbe al trasferimento di Frabotta al Genoa.