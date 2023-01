Dalla Juventus al Milan: destino segnato, colpaccio “stellare”

Calciomercato Juventus, il Milan potrebeb sfruttare l’occasione propizia e piazzare l’affondo decisivo. Bianconeri in allarme.

Non sarà una sessione di calciomercato invernale deluxe per la Juventus, che a causa delle ben note vicissitudini extra-campo si limiterà a sfruttare quelle occasioni che di volta in volta si presenteranno.

Sotto questo punto di vista saranno fondamentali quelle cessioni dalle quali la “Vecchia Signora” spera di ricavare un lauto tesoretto da investire immediatamente per puntellare l’organico a disposizione di Max Allegri. Weston Mckennie, ad esempio, non è considerato incedibile e l’eventuale partenza del texano potrebbe garantire alla “Vecchia Signora” la liquidità sufficiente per dare l’assalto a Fresneda. Premier League, dicevamo. Anche in questa campagna trasferimenti il Campionato inglese ha letteralmente sbaragliato la concorrenza in termini di investimenti, con United, Arsenal, United e Chelsea assoluti protagonisti. Proprio il restyling dei Blues potrebbe contribuire a schiudere occasioni interessanti per diversi club italiani, alla ricerca di occasioni intriganti a costi relativamente ridotti.

Calciomercato Juventus e Milan, occasione Pulisic: asso nella manica Maldini

Un profilo che è stato accostato con una certa insistenza sia al Milan che alla Juventus è sicuramente quello di Christian Pulisic. Legato al Chelsea da un contratto in scadenza nel 2024, l’ex Borussia Dortmund potrebbe cambiare aria a stretto giro di posta. Alla luce della situazione extra-comunitari, i bianconeri non possono affondare il colpo a gennaio, avendo già esaurito gli slot. Situazione analoga a quella del Milan, che non a caso riattivato in maniera importante i contatti per mettere le mani su Nicolò Zaniolo.

L’acquisto dell’esterno offensivo della Roma, però, potrebbe essere il preludio ad un ribaltone più importante della trequarti rossonera. Secondo quanto riferito da Marca.com, infatti, il Milan continua a monitorare con attenzione l’evolvere della situazione Pulisic, pronto a sferrare il colpo nel caso in cui si presentassero le condizioni giuste. L’opzione Pulisic stuzzica e non poco Maldini, anche perché Charles De Ketelaere ha evidenziato qualche difficoltà di troppo ad inserirsi nello scacchiere tattico di Stefano Pioli. Il “Diavolo” fiuta l’occasione, tastando il terreno in vista di un blitz che dovrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi.