Calciomercato Juventus, Allegri il veggente: l’erede di Cuadrado è già stato scelto

Calciomercato Juventus, Allegri fa il veggente e prevede il futuro. L’erede di Cuadrado è già stato scelto dal tecnico bianconero

Allegri fa il veggente, e prevede il futuro o almeno spera di farlo. Il tecnico, molto spesso, soprattutto quando si è messo a fare calcoli per lo scudetto negli anni scorsi, ci ha sempre beccato o quasi. Ed ecco che adesso “vede” l’erede di Cuadrado.

Partiamo da un fatto: ormai di dubbi non ce ne sono più e il colombiano alla fine della stagione saluterà dopo molti anni la Continassa. Il contratto è in scadenza e in questo momento non ci sono davvero possibilità per il rinnovo, anche perché l’opzione è scattata lo scorso anno e già c’era stato qualche attrito. Adesso, senza nessun preaccordo, e anche con una carta d’identità che non è nuovissima, l’addio appare certo. E la Juve, secondo le informazioni riportate da Di Marzio, avrebbe già messo nel mirino il sostituto.

Calciomercato Juventus, è Holm l’erede di Cuadrado

Ovviamente in questo momento in casa bianconera non si parla di mercato in entrata ma solamente di possibili opzioni in uscita. Una di questa è McKennie: ma anche se l’americano dovesse salutare per andare al Leeds, nessuno dovrebbe prendere il suo posto.

Ma a giugno le cose dovrebbero cambiare, e Allegri ha messo nel mirino l’esterno dello Spezia Holm, classe 2000, che nelle sue 21 presenze in questa stagione ha fatto vedere buone cose. Personalità da vendere nonostante la giovane età, ma anche doti tecniche di livello, quelle che piacciono al tecnico della Juventus. Insomma: obiettivo ben chiaro imminente, ma trattativa che evidentemente non sarà in ogni caso facile da portare a termine.