Calciomercato Juventus, firma saltata: fumata blaugrana

Calciomercato Juventus, adesso la situazione potrebbe sbloccarsi ma sulle sponde blaugrana: i dettagli dell’operazione.

In casa bianconera la situazione per il laterale tanto desiderato da Allegri potrebbe sbloccarsi definitivamente ma…in sponde blaugrana.

Stando al portale estero, ‘fcbarcelonanoticias’, la situazione per il laterale in scadenza dal Portogallo potrebbe, essere, in fase di chiusura proprio per la squadra di Xavi pronta a rinforzarsi sulle fasce. C’è ottimismo sulla possibile chiusura dell’operazione che a questo punto befferebbe i bianconeri che da tanto sognano il colpo a parametro zero.

Grimaldo verso il Barcellona | Beffa bianconera

Come scrivono dal portale estero, Grimaldo sarebbe già libero di negoziare con qualsiasi club dal primo gennaio, Alejandro, infatti, sembra aver già definito la sua situazione con il Benfica. La stampa portoghese assicura che l’esterno non vuole rinnovare con i portoghesi, motivo per cui, adesso, il giocatore è tornato nella lista delle opzioni per la squadra blaugrana che adesso dovrà fare i conti con la possibilità di tesserarlo proprio da free agent, cioè a parametro zero.

Come scrivono dal portale spangolo, la dirigenza del Barcellona è consapevole che le opzioni ‘low cost’ sono, attualmente, prioritarie per l’attuale stagione. Il club non può permettersi ulteriori acquisti dispendiosi, visti i diversi problemi finanziari che devo essere, comunque, in regola con il fair play finanziano. Pertanto l’acquisto a zero del giocatore spagnolo potrebbe diventare una priorità vista la grande qualità dimostrata proprio dal giocatore che ha già fatto la differenza anche a livello europeo. Se ne ricorda la Juventus già nella doppia sfida di Champions League che ha visto protagonista in positivo il laterale del Benfica. Per diverso tempo obiettivo concreto dei bianconeri ma anche voluto principalmente da mister Allegri, adesso, Grimaldo potrebbe diventare la priorità per il club blaugrana che vuole ritornare ai vertici del campionato spagnolo senza spendere più cifre esorbitanti. Il 27enne spagnolo inoltre potrebbe prendere un posto importante in squadra, da titolare, in caso, appunto,Jordi Alba e Marcos Alonso non dovessero rinnovare il loro contratto con il Barcellona e cambiare aria come si pensa proprio dai vari portali spagnoli. Un acquisto dunque importante, soprattutto, a parametro zero.