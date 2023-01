Calciomercato Juventus, tripletta in uscita: anche Pogba saluta subito

Si sta avvicinando la conclusione della finestra invernale di calciomercato ma la Juventus non sembra essere toccata dall’argomento, almeno in entrata.

Per la formazione allenata da Massimiliano Allegri del resto adesso ci sono senz’altro altre priorità. La pesante penalizzazione che gli è stata inflitta di 15 punti compromette la seconda parte della stagione quantomeno nel campionato di serie A.

Riuscire ad agguantare un posto nella prossima edizione della Champions League sembra essere davvero una missione impossibile. Chiudere nelle prime quattro posizioni garantisce l’importante vetrina europea allo stesso tempo anche degli importanti introiti economici. Senza i quali chiaramente potrebbero cambiare e non di poco le prospettive di mercato del club torinese. Non è un mistero che la Juventus voglia puntare sulla linea verde ma allo stesso tempo non bisogna dimenticare che c’è il rischio di perdere i propri migliori giocatori, attirati dalle sirene degli altri top club europei.

Juventus, club europei a caccia dei gioielli bianconeri

Non potrebbe essere del resto altrimenti, visto che nella rosa di Allegri ci sono ottimi calciatori che fanno gola a molti. Il futuro nebuloso del club, che rischia di non disputare le coppe europee, potrebbe rimescolare le carte in chiave mercato e favorire la partenza di determinati elementi.

Come ha riportato infatti “Fichajes” ci sono tre calciatori bianconeri che presto potrebbero cambiare aria. Il primo indiziato è Dusan Vlahovic, che piace a diverse formazioni europee tra cui il Barcellona. Chi vorrà il bomber serbo, si legge, dovrà spendere almeno 80 milioni anche se per adesso le richieste della Juventus non scendono sotto i 100. In odore di cessione c’è anche McKennie. Si è parlato di una offerta pronta del Leeds per lui ma anche l’Arsenal sarebbe sulle sue tracce. E il portale spiega come tra i partenti possa esserci pure Pogba. Che finora non ha giocato nemmeno un minuto. Il francese potrebbe tornare in patria per vestire la maglia del Psg.