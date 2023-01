Calciomercato Juventus, incontro allo stadio: 45 milioni

Continuano ad essere giorni molto caldi per ciò che riguarda la Juventus e anche per quel che riguarda il calciomercato.

È chiaro che l’attenzione di tutti i tifosi in questo momento è rivolta alla squadra di Allegri e al fatto che sarà chiamata ad un girone di ritorno straordinario se vorrà riuscire a risalire la graduatoria. La penalizzazione di 15 punti ricevuta di fatto ha compromesso la corsa ad una delle prime quattro posizioni. Quelle che garantiscono un posto nella prossima edizione della Champions League e di conseguenza anche importanti introiti.

Fari puntati dunque sul campo, anche perché bisognerà onorare al meglio gli impegni in Europa League e in Coppa Italia. Con la speranza di riuscire a portare a casa almeno un trofeo. Ogni discorso di calciomercato sarà presumibilmente rinviato alla prossima estate, anche se non si esclude che nel corso degli ultimi giorni possa esserci qualche partenza eccellente a sorpresa o qualche innesto low cost in arrivo.

Quel che servirebbe alla formazione bianconera è senz’altro un esterno difensivo di destra. Un giocatore che possa coprire quella zolla del campo non solo per il presente, ma anche per il futuro. Un terzino in grado di aprire un nuovo ciclo a Torino.

❗️Members of @SpursOfficial have just arrived at the Sporting stadium for a meeting with Frederico Varandas and Hugo Viana. @Sporting_CP fights for 45 millions but #Tottenham wants to pay less with add-ons and in several years. Next hours are decisive. Pedro Porro wants to move. pic.twitter.com/VqGUbBqBbW

— Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) January 25, 2023