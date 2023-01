Comunicazione UFFICIALE, social assaltati: “Via subito dalla Juventus”

Una volontà che sembra sentita dai tifosi, il social di riferimento ne quantifica la volontà: tutti i dettagli del caso.

I tifosi sembrano, almeno su Twitter, il social di riferimento per il mondo sportivo bianconero, avere una sorta di punto di vista comune.

Oggi il nostro Alex Sandro compie gli anni 🎉🇧🇷 Tanti auguri! 🎂 — JuventusFC (@juventusfc) January 25, 2023

Speriamo sia l’ultimo qui. — Matteog97 (@Matteog971) January 25, 2023

Manca sempre meno — Mirettismo 20 (@Mirettismo20) January 26, 2023

Quel che resta di Alex Sandro…🤦 — Michele The Flower (@Michele38834609) January 25, 2023

Speriamo sia l’ultimo compleanno con la nostra maglia 🙏🏻 — Fabrizio Falco (@FabrizioFalco94) January 25, 2023

Tanti auguri Alex! Ma è ora di tornare a festeggiare altrove i prossimi compleanni. È la fascia sinistra vedova da tre anni che te lo chiede. — AnDef9875 (@Mcphilip75) January 26, 2023

Sotto gli auguri ufficiali per il compleanno di Alex Sandro, i tifosi sembrano avere un desiderio preciso nei confronti del loro laterale sinistro.

Juventus, il caso Alex Sandro: tifosi “schierati”

Bastava avere lui in campo come penalizzazione! — Sissio La Pioche 10 🐙 (@sissio78) January 25, 2023

Anche gli auguri sono in ritardo quando si tratta di Alex Sandro — Pas.Rh (@pas_rh) January 25, 2023

Vattene — Massi (@massi10j) January 25, 2023

Tanti auguri a quello fortissimo che abbiamo acquistato, e anche a quello che abbiamo in rosa ora. — Lucy Val Pelt (@ValBazz) January 26, 2023

Ecco fate un regalo a noi mandatelo via subito — Giancarlo Cicero (@CiceroGianka) January 26, 2023

Unico calciatore brasiliano a non giocare da brasiliano pur non soffrendo di saudade. Quando scade il contratto? — Manuele (@Manulamp865) January 26, 2023

I tifosi sembrano avere un parere unanime su quale sia il possibile futuro di Alex Sandro.

Il difensore, infatti, andrà proprio in scadenza di contratto a fine stagione e molti dei tifosi presenti sul social Twitter sperano che la Juventus deciderà di fare un cambio radicale nel ruolo. Certamente Alex Sandro non è più il beniamino dei primi tempi in cui arrivò proprio dal Porto come top player difensivo.