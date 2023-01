Calciomercato, lascia di nuovo la Juventus: trovato l’accordo

Il gong finale del calciomercato per la Juventus si sta avvicinando e potrebbero esserci in extremis delle novità importanti per i bianconeri.

La squadra di Allegri deve rimodulare la sua stagione. La penalizzazione che gli è stata inflitta in campionato infatti ha fatto sì che la Juve scivolasse indietro in graduatoria, con il quarto posto che in questo momento sembra essere davvero una chimera.

Il piazzamento Champions League sarebbe molto importante, perchè garantirebbe degli introiti economici fondamentali oltre che la vetrina europea. Il distacco da colmare con chi sta davanti però ora è ampio. Tuttavia bisogna dare il massimo con la speranza che il ricorso possa restituire delle punti all’undici bianconero. Solo in questo modo non si avranno dei rimpianti, l’obiettivo è conquistare più vittorie possibili senza fare troppi calcoli.

Juventus, Rafia si accasa al Pescara a titolo definitivo

Nel frattempo la dirigenza dell’area sportiva deve lavorare non solo per sistemare la rosa della prima squadra, ma anche per cedere altri elementi che fanno parte delle altre formazioni che vestono il bianconero. Ad esempio la Next Gen sta per cedere un elemento del quale si è parlato molto negli anni passati.

Stiamo parlando di Hamza Rafia, centrocampista offensivo che è reduce dai prestiti con Standard Liegi e Cremonese e ora gioca proprio nella Next Gen. Il calciatore però – come ha spiegato il giornalista Albanese su Twitter – ha trovato un accordo con il Pescara e si trasferirà in Abruzzo a titolo definitivo. Per lui dunque una nuova esperienza, con tanta voglia di mettersi in mostra.