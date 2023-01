Calciomercato Juventus, cessione bloccata: annuncio ufficiale del presidente

Calciomercato Juventus, il proprietario del club ha spiazzato tutti attraverso i social: per ora non andrà da nessuna parte.

Nelle prossime settimane la Juventus dovrà trovare un modo di ripartire. E mettersi alle spalle quello che è indubbiamente uno dei momenti più complicati della sua storia. I bianconeri cercheranno di smaltire nel rettangolo di gioco la delusione per quello che è successo venerdì scorso, in seguito alla sentenza emessa dalla Corte d’appello della Figc.

In neanche ventiquattr’ore la Vecchia Signora è precipitata in classifica, per effetto dei 15 punti di penalizzazione inflitti dalla giustizia sportiva in merito al processo sulle plusvalenze. A Massimiliano Allegri e i suoi uomini non resta che rimboccarsi le maniche e tentare un’improbabile rimonta. La Juventus è all’improvviso lontanissima dall’obiettivo minimo stagionale, vale a dire la qualificazione alla prossima Champions League. Fallirlo potrebbe avere delle ripercussioni tutt’altro che ininfluenti sui progetti futuri del club, in quanto verrebbero a mancare circa 80 milioni di ricavi. Partecipare alla Champions o all’Europa League, come ben sappiamo, non è affatto la stessa cosa.

Calciomercato Juventus, Aulas perentorio su Twitter: “Gusto per adesso non si muove”

Meno soldi che entrano nelle casse societarie significa che la Juventus potrebbe trovarsi costretta a vendere qualche pezzo pregiato per poter fare mercato la prossima estate. È quasi escluso, infatti, che arrivi qualcuno in questi ultimi giorni di sessione invernale.

Alla Continassa si pensa già a come muoversi nella finestra di giugno, a prescindere se a comandare le operazioni sarà un nuovo direttore sportivo o meno. Tra i reparti da rinforzare a tutti i costi intanto continua ad esserci la fascia destra. Serve un terzino che possa prendere il posto di Juan Cuadrado, prossimo a lasciare Torino. La Juve si era iscritta alla corsa per il classe ’03 Malo Gusto del Lione, appetito però da numerosi club. Dalle big di Spagna fino al Bayern Monaco. Poche ore fa, tuttavia, il presidente del club transalpino Jean-Michel Aulas ha spiazzato tutti, comunicando via Twitter che Gusto resterà coi Gones almeno per altri sei mesi. Impossibile, quindi, che faccia le valigie già a gennaio.