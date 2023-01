La Juventus non torna indietro: offerta lampo da oltre 28 milioni

Calciomercato Juventus, arrivata la prima offerta da 28milioni di euro. La trattativa è nella fase calda e il giocatore ha anche risposto

La prima offerta è arrivata: 28milioni di euro. E la Juventus non dovrebbe dire di no, alla fine, anche se per il momento i bianconeri non tornano indietro e puntano ai 35. Ma ormai ci siamo, o almeno così pare, con il Leeds che cerca di accelerare i tempi per McKennie.

Allora, l’offerta è sul piatto della Juventus secondo le informazioni riportate da Di Marzio. Ma i bianconeri temporeggiano, chiedendo uno sforzo al club di Premier League, ritoccando la proposta economica, avvicinando sensibilmente i 35 milioni richiesti. Ma non sembra uno scoglio insuperabile, soprattutto perché si potrebbero aggiungere dei bonus che non del tutto facilmente raggiungibili, per dare un’accelerata decisiva a questa operazione. Con la sensazione che la Juve non vede l’ora di poterla chiudere.

Calciomercato Juventus, affondo del Leeds

Insomma, la proprietà americana del Leeds ha affondato il colpo. E McKennie, dalla sua parte, avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento. Anche perché troverebbe, a quanto pare, una colonia statunitense pronta ad accoglierlo.

Il futuro di Mckennie quindi sembra deciso. Come è deciso che la Juventus non interverrà sul mercato per sostituire il buco che il centrocampista lascerà. In quella zona del campo, come quinto di centrocampo, le alternative ci sono, anche perché a breve dovrebbe anche essere totalmente a disposizione Cuadrado. Soldi e basta quindi. Senza poi investirli. Degli innesti in casa bianconera se ne parlerà solamente la prossima estate.